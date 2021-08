Il gelato è il cibo da spiaggia più fotografato su Instagram: 6,5 milioni di post

di Marco Locatelli 4 Agosto 2021

Il gelato è il cibo da spiaggia più fotografato su Instagram con ben 6,5 milioni di post che lo vedono protagonista sul social network.

Dietro al gelato altri “classici” – con un distacco netto – come l’insalata con 514 mila post, il cocco con 475 mila, la frittata con 437 mila, il tonno a quota 425 mila, la Caesar Salad con 398 mila, granita 300 mila, melone 231 mila, anguria 145 mila e grissini 98 mila.

È questa la singolare top ten dei cibi più “instagrammati” in questa estate 2021 secondo il report condotto da Espresso Communication per Vitavigor.

Fuori dalla top ten veri e propri must da gustare in spiaggia come l’insalata di riso (35 mila post), l’insalata di mare (34 mila), il ghiacciolo (34 mila), pasta fredda (31 mila) e insalata caprese (15 mila).