Il gelato “si na preta” dedicato a Rose Villain compare a Napoli

Mancano ancora un paio di serate alla fine del Festival di Sanremo, ma sembra già che questa edizione passerà alla storia come quella della “preta”. Per chi, come il sottoscritto, abbia vissuto gli ultimi giorni sotto una roccia o si ostini a vivere in un mondo de-sanremizzato, facciamo un piccolo riassunto. È la prima serata della kermesse e Rose Villain si presenta, fasciata in un abito rosso che lascia poco spazio all’immaginazione, per cantare la sua “fuorilegge”. Una visione che ha suscitato l’entusiasmo di un signore nel pubblico, tale da non poter trattenersi: “Si’ ‘na preta“, urla. E il resto è storia. Non saremo all’altezza di leggende come il signor Giancarlo alla Ruota della Fortuna, ma almeno nei dintorni.

Niente polemiche

Autore di questo verso è un giovane imprenditore di Salerno. “Sei una pietra”, come dire: statuaria, scolpita nel marmo, bellissima, con quell’efficacia retorica che solo il dialetto può dare. Qualcuno ha provato a far montare una polemica parlando di volgarità e catcalling, spenta subito sul nascere dalla diretta interessata, che l’ha colta con grande ironia, visti anche i suoi legami con la Campania.

È intervenuto anche Rocco Hunt, compaesano dell’urlatore: “ha urlato anche a me prima che cantassi: ‘Rocchi’, si o chiù fort’. A Rose non credo abbia detto nulla di male, è solo una versione più intensa di sei bellissima”. Insomma, un entusiasmo sincero quello del trentenne salernitano, e a ognuno il suo.

Il gelato dedicato

Va da sé che un episodio del genere non poteva rimanere tra le quattro mura del teatro Ariston e, vista la piega dialettale presa dalla faccenda, era lecito aspettarsi un florilegio di pizze, crocché e zeppole dedicate alla cantante milanese, o quantomeno al suo fan accanito. La più rapida a cogliere la palla del marketing al balzo è stata una gelateria di Napoli, che ha confezionato al volo il gusto “Rose Villain si ‘na preta”.

Si tratta di Gelatosità, che con questa prontezza di riflessi si è guadagnata una rassegna stampa di tutto rispetto. Ma com’è questo gelato? Se non siete a Napoli per assaggiarlo, non possiamo dire con certezza: oltre a una variegatura al cioccolato è possibile distinguere una cascata di pistacchi e nocciole, forse le “petre” in versione commestibile.