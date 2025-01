Il gin di Emma Watson raccoglie sei milioni di dollari per espandersi

Dalla Francia agli Stati Uniti, passando per Dubai, fratello e sorella Watson mettono insieme un bel capitale per dare una nuova spinta al loro gin.

Il giovane gin premium Renais di Emma e Alex Watson prende il largo. Grazie a un investimento di poco superiore ai sei milioni di dollari (circa 5.700.000 euro), il distillato della celebre attrice inglese e del fratello esperto del settore potrà conquistare nuovi mercati. Destinazione? Paesi come Francia, Spagna, Canada e la città di Dubai, ma anche un ulteriore ampliamento negli Stati Uniti, dove il prodotto è stato introdotto a metà dello scorso anno. Tra i nomi che hanno partecipato alla raccolta di nuove risorse economiche troviamo l’azienda InvestBev e l’imprenditore Jean-Sébastien Robicquet.

Da dove arriva e dove andrà l’investimento

Il Renais Gin, che si distingue da altri celebrity-branded per la reale competenza apportata da uno dei due fondatori, è pronto a sbarcare in nuovi porti, sfruttando un portafoglio di quasi cinque milioni di sterline messo a disposizione da vari investitori. Due nomi su tutti: quello dell’azienda di consulenza e supporto in ambito beverage InvestBev e quello di Jeab-Sébastien Robicquet, mastro distillatore francese fondatore di Maison Villevert, società specializzata nella produzione e distribuzione di distillati.

Il finanziamento permetterà alla bottiglia dorata dai toni art déco di approdare in nuove aree del mondo: come dicevamo poc’anzi, Francia, Spagna, Canada e Dubai, ma anche ulteriori zone degli Stati Uniti, dove è già presente in oltre 40 Stati. Proprio nel Paese a stelle e strisce, lo scorso giugno il prodotto dal forte legame con il terroir di Chablis era stato lanciato in edizione limitata con illustrazioni realizzate dall’attrice stessa.

In Italia, invece, il distillato è già sul mercato, così come nel Regno Unito, in Germania e in Australia. Come ha dichiarato Alex Watson, l’investimento non servirà solo a portare la bottiglia in altre zone del mondo, ma anche a supportare gli sforzi in termini di creazione e gestione dei contenuti (in altre parole, marketing e social media).

“In un periodo in cui è in costante aumento il desiderio dei consumatori di scegliere bevande premium e bere meno, ma meglio, ci posizioniamo in modo unico nella categoria dei gin per attirare la loro attenzione e raccontare la nostra storia in termini di patrimonio, abilità produttiva e origine. Sono inoltre entusiasta di avere a bordo come investitori alcuni dei principali esperti di alcolici: la loro esperienza sarà estremamente preziosa affinché Renais possa raggiungere il suo pieno potenziale”, ha dichiarato Alex.