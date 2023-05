Emma Watson scherza con Brad Pitt per l’uscita del suo gin, ma i fan si infuriano

Emma Watson ha scherzato sui social con Brad Pitt per l'uscita del suo nuovo gin (anche l'attrice ha da poco lanciato un suo marchio). Solo che i fan non l'hanno presa troppo bene e si sono infuriati

di Manuela Chimera 24 Maggio 2023

Emma Watson ha osato scherzare con il collega Brad Pitt per il fatto che entrambi hanno lanciato un proprio marchio di gin. Non l’avesse mai fatto: i fan si sono infuriati con l’attrice. Di che cosa l’accusano? Beh, che essendo una sostenitrice del femminismo e dei diritti delle donne non doveva parlare con un uomo che è stato accusato di aggressione alla ex moglie (Angelina Jolie) e ai figli.

Capite? Siamo arrivati al punto in cui perfetti sconosciuti ci fanno anche sapere con chi dobbiamo parlare e con chi no.

Emma Watson, Brad Pitt e il gin

Come di sicuro ricorderete, Emma Watson ha da poco lanciato insieme al fratello Alex un marchio di gin, il Renais Gin. Il che ci sta, visto che la famiglia Watson da decenni si occupa di un’azienda di vini.

Poco dopo, però, è saltata fuori la notizia che anche Brad Pitt aveva lanciato il suo gin, il The Gardener Gin. Il che ci sta anche questo: ricordate tutta la storia dell’azienda vinicola di Brad Pitt e Angelina Jolie?

A tutti a questo punto sarà venuto di pensare “To’, guarda, sia Emma Watson che Brad Pitt hanno lanciato un marchio di gin”. Ovviamente anche Emma Watson non ha potuto fare a meno di notare la cosa e ha fatto quello che avremmo fatto tutti nella sua posizione: ha scherzato sulla cosa sui social.

Questo anche perché entrambi i prodotti sono stati realizzati in Francia: quello di Emma Watson arriva da Chablis, quello di Brad Pitt dalla Costa Azzurra. Ecco dunque che Emma Watson ha contattato il collega su Instagram, scrivendo “Benvenuto Brad da parte di Chablis. Hai anche tu un fastidioso fratellino minore ossessionato dalle bevande di nicchia?”.

Anche Alex Watson, il fratello di Emma, ha poi aggiunto scherzosamente: “La prima regola del Gin club francese è: devi dire a tutti del Gin club francese”. Si tratta ovviamente di una simpatica rivisitazione di una celebre frase del film Fight Club con Brad Pitt.

A questo punto è stato il marchio Gardener Gin di Brad Pitt a rispondere ai post dei fratelli Watson dicendo: “Grazie @emmawatson e @alex.s.watson!! Sono felice di unirmi a questo club segreto insieme a te Emma. Anche qui abbiamo un’intera famiglia ossessionata dalle bevande raffinate”. E ha poi continuato invitando i fratelli Watson ad assaggiare The Gardene Gin scrivendo: “Come menbri del French Gin Club, saremo lieti di assaggiare il tuo nuovo elisir e di condividere con te un po’ del nostro gin. Se la famiglia Watson dovesse passare per la Costa Azzurra, sarebbe sempre la benvenuta a casa nostra!”.

Uno scambio tranquillo, ironico il giusto e divertente. Già, ma alcuni fan e utenti del web non hanno gradito la cosa. Costoro infatti hanno sostenuto che il femminismo appassionato di Emma Watson, nonché il suo ruolo di ambasciatrice di UN Women, è in netto contrasto con questo scambio promozionale fatto dall’attrice nei confronti di un uomo accusato di abusi domestici.

Altri ancora hanno accusato Emma Watson di usare la questione del femminismo per promuovere il suo “brand personale”, mentre altri hanno sostenuto che l’attrice metta da parte i suoi principi quando “ci sono i soldi nel mezzo”.

La questione di Brad Pitt, fra l’altro, è ben lontana dall’essersi conclusa. Nel 2022, nei documenti presentati al tribunale da Angelina Jolie per la causa legale collegata proprio alla proprietà di Chateau Miraval, l’attrice aveva accusato Brad Pitt di aver malmenato lei e i figli durante un viaggio in aereo nel 2016. Nei documenti si legge che “Pitt aveva soffocato uno dei bambini e ne aveva colpito un altro in faccia”.

Sempre in questi documenti si legge che Pitt avrebbe “afferrato Jolie per la testa scuotendola”, mentre ad un certo punto avrebbe anche “versato della birra su Jolie, mentre in un altro momento aveva versato della birra e del vino rosso sui bambini”.

All’epoca le autorità federali che avevano giurisdizione sui voli, avevano indagato sull’incidente, ma si erano rifiutati di procedere con un’azione penale. Subito dopo il viaggio, Angelina Jolie aveva chiesto il divorzio, mentre Brad Pitt negava le accuse.