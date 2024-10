Il Gladiatore 2 avrà la sua linea di vini in edizione limitata

Il Gladiatore 2 sarà accompagnato dal lancio di due vini in edizione limitata, entrambi prodotti dalla stessa azienda vinicola di Ridley Scott. E da chi se no?

Il mondo del vino è in difficoltà, ed è roba nota. Parliamoci chiaro: bilance commerciali dense di segni rossi, consumi strozzati da un potere di acquisto sempre più striminzito, Lollobrigida che apre al dealcolato. Tocca trovare nuove soluzioni, inventarsi qualcosa, arrangiarsi: tipo, che ne sappiamo, approfittare del lancio di uno dei film più anticipati della storia recente affiancandogli qualche etichetta in edizione limitata. Già: Il Gladiatore 2 accompagnato da due vini.

A darne l’annuncio è lo stesso Ridley Scott, regista del film e soprattutto proprietario di Mas des Infermieres, azienda vinicola incastonata tra le colline della Francia meridionale. Due vini, dicevamo, un bianco e un rosso per par condicio. Ma di che si tratta?

I vini de Il Gladiatore

I vini hanno un nome che è già tutto un programma: il rosso Caracalla e il bianco Geta, entrambi accompagnati da etichette impreziosite da disegni realizzati a mano dei personaggi del film realizzati dallo stesso Scott.

Fun fact: Caracalla e Geta furono due degli imperatori che succedettero a Commodo, il principale antagonista de Il Gladiatore reso iconico da Joaquin Phoenix. Ma largo alle norme operative: prezzo, dove comprarle e da quando.

Entrambe le etichette saranno acquistabili al prezzo di 25 sterline e 99 centesimi a partire dal prossimo lunedì, il 4 novembre, e potranno essere acquistati solo ed esclusivamente presso i punti vendita di casa Selfridges nel Regno Unito. Edizione limitata, rivenditore esclusivo. E non è tutto.

L’azienda di Scott ha anche svelato una tiratura estremamente limitata del suo magnum rosso Ombre de Lune, ribattezzato Imperatores per l’occasione. In questo caso la bottiglia è accompagnata da scatola in legno, da una lettera commemorativa firmata dallo stesso regista e da una moneta utilizzata come oggetto di scena nelle riprese de Il Gladiatore II.

Il prezzo, in questo caso, è di 300 sterline per appena cento esemplari esistenti. Mica male, alla fine: decisamente meglio di quella volta che crearono una tequila dedicata a Maradona (lanciandola solo a Napoli) sbagliando però piede.