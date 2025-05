Il migliore bar in America del Nord è (ancora) in Messico, svela la World’s 50 Best Bars

L'Handshake Speakeasy è il miglior bar in America del Nord, svela la North America’s 50 Best Bars: déjà vu, anyone?

Al tavolo degli indagati siedono le solite facce, e la sensazione di déjà vu è ben giustificata. L’Handshake Spekeasy di Città del Messico si trova ancora una volta all’apice della piramide nordamericana, e guarda tutti dall’alto verso il basso.

La sentenza (o è più opportuno parlare di conferma?) arriva dalle sale del JW Marriott Parq di Vancouver, dove nelle ultime ore si è tenuta la cerimonia di premiazione della North America’s 50 Best Bars, classifica di casa 50 Best che premia – l’avrete intuito – i migliori bar di questo particolare angolo di mondo.

Cosa si beve all’Handshake Spekeasy?

Volto ormai stranoto per chi è solito sbirciare i piani alti delle classifiche di casa 50 Best, l’Handshake Spekeasy ha aperto i battenti nel 2023 e aveva festeggiato appena una manciata di mesi fa – ottobre 2024, a essere precisi – il titolo di migliore cocktail bar al mondo. Una dominanza globale che spesso e volentieri accompagna – o precede – anche una locale: argento nella North America’s 50 Best Bars 2023, una manciata di premi come migliore locale del suo Paese e ora il trionfio come migliore bar in America del Nord e del Messico per il secondo anno consecutivo.

Il nostro, annidato tra gli spazi dell’NH Hotel nel quartiere di Colonia Juàrez, offre un menu complessivamente minimalista accompagnato da una selezione in continua evoluzione di cocktail firmati dal capo barman Eric Van Beek, preparati al momento e distinti da una forte carica innovativa. L’Handshake Spekeasy mantiene dunque il Messico sul tetto del mondo della miscelazione, ma ad allargare lo sguardo alla classifica complessiva è soprattutto New York a fare la parte del leone.

Se Città del Messico può infatti vantare l’oro e il bronzo (Tlecān è il terzo classificato), la Grande Mela occupa il secondo gradino del podio (Superbueno, premiato anche come The Best Bar in Northeast US per il secondo anno consecutivo) e ospita undici dei ventisei locali a stelle e strisce presenti in classifica.

Tra le new entry figurano Sip & Guzzle al n. 5, anch’esso insignito del premio Disaronno Highest New Entry, e il Clemente Bar (n. 11), vincitore del premio Three Cents Best New Opening di quest’anno. Altri bar newyorkesi premiati quest’anno sono Overstory (n. 6), Martiny’s (n. 15), Employees Only (n. 18), Double Chicken Please (n. 19), Maison Premiere (n. 33), Katana Kitten (n. 42), Angel’s Share (n. 43) e Dante (n. 46).