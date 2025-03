Il ministro Lollobrigida annuncia un grande evento agricolo “tra tradizione e innovazione”

Francesco Lollobrigida si prende uno spazio nella vetrina social per annunciare "Agricoltura È": vediamo di che si tratta e i temi che (speriamo) vengano affrontati.

L’annuncio, com’è ormai consuetudine, arriva attraverso la vetrina dei social. Sul palco sale il ministro Francesco Lollobrigida; e l’oggetto è “Agricoltura È”, grande evento “tra tradizione e innovazione”.

Il calendario segna l’intervallo compreso tra il 24 e il 26 di marzo, le mappe Piazza della Repubblica a Roma. L’ordine del giorno pare più che eloquente: si tratterà di un “villaggio nel cuore della Capitale per raccontare la centralità e la poliedricità dell’agricoltura nella vita quotidiana di ognuno di noi”. Ma possibile che non sia avanzato qualcosina per scrivere un copy che non riprendesse il sole cuore amore della comunicazione food?

Cosa sarà “Agricoltura È?”

Si scherza, beninteso; che d’altro canto l’internet rischia di diventare un luogo esageratamente polveroso senza un po’ di sano banter. Ma non divaghiamo: Agricoltura È, al netto di formule retoriche più o meno abusate, promette di essere un evento ampio e generoso di contenuti.

Lo stesso Lollobrigida lo descrive come un “evento immersivo, aperto a tutti, che trasformerà Piazza della Repubblica in un grande spazio esperienziale, dove scoprire da vicino il mondo dell’agricoltura in tutte le sue sfaccettature”. Insomma: vetrina e museo e luogo di discussione “per comprendere quanto il settore agricolo sia un pilastro fondamentale della nostra economia e della nostra società”.

L’idea è di fatto quella di favorire l’incontro tra istituzioni, imprese, studenti e cittadini in più aree tematiche – quella dedicata all’energia, quell’altra alla sicurezza alimentare, quell’altra ancora alla tutela dell’ambiente o alla qualità della vita. Anche degli animali, si spera: l’Italia è di fatto ultima in Europa per benessere dei polli.

Il programma promette “momenti di confronto, laboratori interattivi, degustazioni e dimostrazioni pratiche”. Ecco: la speranza è che l’occasione non si consumi in una celebrazione autoreferenziale, ma che possa invece dimostrarsi uno spazio maturo per discutere anche e soprattutto dei problemi del settore primario, proponendo le opportune soluzioni: infortuni mortali, caporalato, il sopracitato benessere animale. La virtù del lavoro nei campi è innegabile: nascondere il brutto sotto il tappeto, però, rischia di compremetterne la salute.