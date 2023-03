Il Mio San Marzano: la cena evento per celebrarlo al Mandarin Oriental Hotel di Tokyo

Si svolgerà il 9 marzo, la Mandarin Oriental Hotel di Tokyo, l'evento per celebrare il pomodoro San Marzano in Giappone.

di Dissapore 6 Marzo 2023

In collaborazione con Solania.

Una cena – evento interamente dedicata al pomodoro San Marzano (anzi, a Il mio San Marzano), al Mandarin Oriental Hotel di Tokyo: nientemeno sarà organizzato, alla presenza dell’ambasciatore italiano Gianluigi Benedetti, da Garage Pizza e Dissapore. Una grande festa per celebrare un prodotto unico, ma anche un’occasione per valorizzare l’Italia in Giappone, attraverso la presentazione della guida AQI/Pizza.

L’evento

L’azienda Solania ha intrapreso un percorso di sviluppo internazionale e nello specifico per il mercato giapponese, dove è già presente, per promuovere “il mio San Marzano” a Tokyo – Giappone con una serie di attività sul territorio che si dipaneranno nel corso dell’anno, a partire da questa occasione.

Proprio per coronare questo percorso, organizzerà a Tokyo, il 9 marzo, una cena di gala dove sarà possibile provare tutte le migliori declinazioni de “Il mio San Marzano”, nell’esclusivo contesto de Il Mandarin Oriental Hotel.

Contestualmente, sarà presentata AQI/PIZZA, estensione del marchio AQI – Adesivo di Qualità Italiana –, la guida dedicata alle pizzerie italiane in Giappone che promuove la ristorazione attraverso iniziative offline e online.

Progetto nato dalla collaborazione della Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ) con il brand Garage Pizza e in Media Partnership con Dissapore.com, AQI/PIZZA si prefigge di promuovere le pizzerie e i pizzaioli, e di educare al riconoscimento e al

consumo della pizza fatta a regola d’arte, rimanendo comunque aperta alle sue diverse espressioni tradizionali e innovative.

Il Mio San Marzano

Presentato IL 23 Febbraio 2017 alla Camera di commercio di Napoli, il progetto ‘Il mio San Marzano’ di Solania nasce sotto l’egida della Coldiretti Campania e del Consorzio San Marzano Dop e che si avvale della collaborazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno. Pizzaioli e ristoratori potranno scegliere la particella di terreno e personalizzare l’etichetta della confezione di latta con il logo del locale, la loro immagine o altro segno identificativo. L’etichetta conterrà anche il QR Code rilasciato dall’Istituto zooprofilattico; Solania si approvvigionerà del San Marzano dalla cooperativa di agricoltori aderente alla sua rete di impresa i cui soci avranno fatto richiesta di QR Code per il prodotto coltivato, apponendo sull’etichetta della confezione di latta il loro logo, immagine o altro segno identificativo.

Il progetto risponde alle esigenze della comunità di pizzaioli e dei ristoratori che vogliono identificarsi in un prodotto e ne gradiscono il controllo di tutta la filiera dalla semina, dalla coltivazione dalla trasformazione fino alla distribuzione. Con la garanzia di sicurezza alimentare e controllo del QR Code Campania, sia sul prodotto trasformato che su quello coltivato.

Il programma e il menu

Programma

– 18:30 Inizio registrazioni / Aperitivo benvenuto

– 18:50 Benvenuto da parte di Gianluigi Benedetti, Ambasciatore italiano a Tokyo

– 18.55 Presentazione serata

(Giuseppe Napoletano di Solania, Antonio Fucito di Dissapore e Garage Pizza, Davide Fantoni di ICCJ)

– 19:00 Cena a tema San Marzano Solania, in abbinamento con la degustazione di Vini abruzzesi

– 20:00 Presentazione de Il Mio San Marzano

(Giuseppe Napoletano)

– 20:10 Presentazione AQI Pizza 2023

(Antonio Fucito, Davide Fantoni)

– 21:00 Fine Cena

Menu

– Stuzzichino con supplì di riso al telefono su crema di parmigiano

– Pappa al pomodoro San Marzano Solania con tartare di gamberi e stracciatella fatta in casa

– Fusilloni al pomodoro San Marzano Solania, crema di basilico, ricotta e n’duja

– Branzino al vapore su vellutata di pomodoro San Marzano Solania con composta di cipolle novelle

– Grass fed ribeye bolognese con verdure di montagna e salsa pizzaiola realizzata con pomodoro San Marzano Solania

– Affogato, gelato vaniglia, salsa pralinata, biscotto croccantini e cioccolato amaro