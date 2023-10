Il Mio San Marzano torna il 23 ottobre con tante novità

di Dissapore 19 Ottobre 2023

Il Mio San Marzano torna nel segno di ciò più lo contraddistingue – l’ambizione di essere un progetto che risponde in particolare alle esigenze della comunità di pizzaioli e ristoratori che vogliono, a loro volta, potersi identificare in un prodotto avendo la garanzia di un controllo trasparente sull’intera filiera. Appuntamento a lunedì 23 ottobre presso lo stabilimento Solania in via Provinciale Nocera – Sarno (Località Fosso Imperatore) in quel di Nocera Inferiore, dunque; dove a partire dalle 18 e 30 prenderà il via la sesta edizione de Il Mio San Marzano, la grande festa del pomodoro simbolo dell’Agro Samese Nocerino.

Il Mio San Marzano: tutti i dettagli della sesta edizione

Ancora una volta, come avrete già intuito dall’apertura di articolo, sarà Solania a occupare la prima linea per dare valore al pomodoro San Marzano: l’evento, organizzato in collaborazione con Perrella Network (distributore esclusivo di Solania nei territori di Campania e Molise), giunto per l’appunto alla sua sesta edizione, vanta una lunga lista di ospiti e una serie di interessanti novità – anche e soprattutto per quanto concerne la limpidezza della filiera del prodotto in questione. Bando alle ciance, dunque, e diamo un’occhiata ai nomi e ai volti del prossimo appuntamento con Il Mio San Marzano.

Una rapida occhiata alla lista degli ospiti svela immediatamente la presenza dei due brand ambassador di Solania: Paolo Gramaglia, executive chef stella Michelin e patron del Ristorante President di Pompei; e Diego Vitagliano, il maestro pizzaiolo della pizzeria 10 Diego Vitagliano incoronata dalla classifica 50 Top Pizza 2023 come la migliore al mondo. Non mancheranno, poi, i docenti della scuola di cucina Dolce & Salato, gli chef Giuseppe Daddio e Aniello Di Caprio; così come i maestri pizzaioli e gli istruttori sia di AVPN – l’Associazione Verace Pizza Napoletana, presieduta da Antonio Pace -, sia dell’associazione Pizza Doc, presieduta quest’ultima da Antonio Giaccoli.

Ma non finisce qui – tra i presenti alla sesta edizione di Il Mio San Marzano ci saranno anche lo chef Marco Iavazzo – con il titolare della macelleria e hambugeria Macellaio 4.0 Alfonso Alfano -, Antonio Peluso, lo chef “scellato” della Locanda del Baccalà e ideatore del Baccalà Village, e ancora il maestro gelatiere Davide Botti, che preparerà un gelato al – l’avrete senz’altro intuito – pomodoro San Marzano.

La conduttrice del programma tv Linea Verde su Raiuno Monica Caradonna sarà l’ospite d’eccezione della serata condotta dalla nota presentatrice Veronica Maya, affiancata a sua volta dal giornalista Renato Rocco, direttore responsabile della Buona Tavola Magazine; e poi ancora Luciano Pignataro, giornalista e critico enogastronomico de Il Mattino e del blog lucianopignataro.it, insieme ad Albert Sapere e Barbara Guerra, curatori di 50 Top Pizza, la guida punto di riferimento del settore di cui la stessa Solania è partner.

Chiudiamo con le ultime norme operative e qualche novità – come accennato in apertura di articolo, Il Mio San Marzano è stato pensato per rispondere alle esigenze di pizzaioli e ristoratori. A loro, ad esempio, è rivolta la possibilità di scegliere il lotto di coltivazione e produzione e personalizzare le etichette delle latte di pomodoro con il proprio logo; ma soprattutto di seguire passo a passo l’intera filiera di produzione: uno sguardo attento che quest’anno viene ribadito e potenziato grazie alla certificazione in Blockchain, realizzata da Authentico del CEO Pino Coletti che completa il percorso di trasparenza e sicurezza.