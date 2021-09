Il Mipaaf convoca il “Tavolo della gastronomia italiana”

di Marco Locatelli 24 Settembre 2021

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) ha convocato per il prossimo 6 ottobre il “Tavolo della gastronomia italiana”.

Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, e la viceministra allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde, riuniranno quindi attorno ad un “tavolo” gli operatori della gastronomia, tra i settori maggiormente colpiti dalla pandemia da Coronavirus.

Obiettivo dell’incontro quello di far comunicare fra loro cuochi, operatori e imprenditori della ristorazione, in ottica di filiera.

Tra i temi che verranno affrontati la valorizzazione del km zero; “Made in Italy”; cashless; prospettive del mercato del lavoro; informazione al consumatore; sana alimentazione; biologico; spreco alimentare; prospettive di investimento derivanti dal Green New Deal; PNRR e PAC.