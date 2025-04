Il mistero dei trattori impazziti in USA

L’agricoltura statunitense è sempre più tecnologica e basata, da diverso tempo ormai, su trattori a guida autonoma tramite GPS. Nei periodi di lavoro più intenso i mezzi agricoli lavorano giorno e notte senza necessità di intervento umano, seminando i campi in linee perfettamente dritte e parallele, ottimizzando le quantità di semi e fertilizzanti, e ripassando con identica precisione quando arriva il momento della raccolta.

Prodigi della tecnica, finché qualcosa va storto: “i nostri trattori agivano come fossero posseduti dal demonio”, racconta Elaine Ramstad, contadina del Minnesota del nord. La causa? Le tempeste solari.

Trattori posseduti

Da maggio a ottobre 2024 la terra fu colpita dalle tempeste solari più intense degli ultimi decenni, talmente forti da localizzare l’aurora boreale in zone in cui non si era mai vista come il meridione o le fattorie dell’Indiana, come racconta il coltivatore Michael Spencer.

“Questo autunno è stata la prima volta che ho potuto vedere l’aurora boreale. Una bellezza da far venire la pelle d’oca, ma i mezzi John Deere hanno cominciato a ballare. Quanto le tempeste erano al loro massimo, all’incirca verso il 7 ottobre, il sistema di sterzo automatico del mio trattore saltava da un solco all’altro a destra o a sinistra, e dovevo resettarlo manualmente”.

Un problema non da poco se si pensa a quanto questa tecnologia sia diffusa: “azzarderei che l’80% o più di tutti i coltivatori del Midwest usano almeno un sistema GPS di base, che sia una guida autonoma o una mappatura dei raccolti”, dichiara Ethan Smith, manager di John Deere, “almeno il 50% dei contadini fanno grande affidamento sulla tecnologia GPS e la usano su tutte le loro macchine tutto l’anno”.

E proprio il giorno di Pasqua il portale spaceweather.com ha ricevuto diverse segnalazioni di “trattori ballerini”, esattamente come nel maggio e ottobre dell’anno scorso: macchine agricole che sono andate fuori rotta nei campi, con strani messaggi di errore del sistema GPS.

Tuttavia è proprio lo stesso portale a confermare che il 20 di aprile non era in corso nessuna tempesta magnetica alimentando un certo mistero, ancora da risolvere: le ipotesi sono le più varie, dai guasti momentanei agli attacchi informatici, e le indagini sono ancora aperte.