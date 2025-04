Il montepremi di “Lol” di Geppi Cucciari va a PizzAut, che le dedica una pizza

“Una di noi, la Geppi è una di noi”. Geppi Cucciari ha deciso di devolvere il premio vinto partecipanto a Lol – 50 mila euro, stando a quanto lasciato trapelare – a “tre realtà che amo molto”. Tra queste c’è anche PizzAut: e i ragazzi di Nico Acampora, oltre al coro riportato in apertura, hanno festeggiato dedicandole una pizza.

Tre, dicevamo, le realtà con cui Cucciari ha deciso di dividere il montepremi, con Airc e Dinamo Campo che accompagnano la sopracitata PizzAut. Nel loro caso niente cori o pizze dedicate, però. A proposito: la scelta degli ingredienti passa per plebiscito.

La reazione dei ragazzi di PizzAut

“Grazie per averci sostenuto e per averci fatto questo regalo” hanno annunciato i ragazzi di PizzAut. “Facciamo una pizza dedicata a te: sarà buonissima perché sei sarda. Ti vogliamo bene, sei nel nostro cuore”. Felici e increduli, che d’altronde spesso si tratta di emozioni che vanno mano nella mano.

La pizza dedicata, dicevamo, passa anche e soprattutto attraverso la vetrina dei social: la decisione del pizzaiolo Michele è stata quella di lasciarsi suggerire gli ingredienti dallo stesso popolo internettiano. Liberi tutti, dunque? Beh, più o meno: un po’ come capitava dalle parti della MasterClass di Barbieri & Co., ci sarà un tema da rispettare.

Gli ingredienti saranno infatti scelti prendendo spunto dalla terra natale della nostra protagonista, e cioè la Sardegna. Geppi Cucciari diventa una pizza, dunque: antenne sintonizzate sui canali social di PizzAut per scoprire cosa escogiteranno i ragazzi. Nei commenti del post, però, non ci sono solo suggerimenti sugli ingredienti più adatti.

“Ma che spoiler“, ha commentato un utente. “Ma scusate, io devo finire di vedere Lol e mi spoilerate il vincitore?”, fa eco un altro. Lamentele che lasciano il tempo che trovano, come fa notare un terzo: “Sicuramente potevano aspettare a caricare il video una settimana ancora” si legge, “ma per fortuna niente di ciò che appare è come sembra”.