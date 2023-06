Il Museo del Ruchè apre a Castagnole Monferrato il 2 settembre

di Chiara Cajelli 26 Giugno 2023

Castagnole Monferrato, provincia di Asti, 2 settembre 2023: ecco quando e dove si terrà l’inaugurazione del Museo del Ruchè, il vino rosso piemontese DOCG, dopo sei mesi di restauro. A promuovere e finanziare l’iniziativa c’è il contributo di Regione Piemonte ma, soprattutto, Luca Ferraris di Ferraris Agricola, punto di riferimento nella realtà vitivinicola locale.

Accorate le parole di Ferraris: “il nostro vino raccontato attraverso un Museo è cultura locale e contribuisce alla costruzione di un nuovo prodotto turistico, che si integra con altri percorsi enogastronomici e costruisce l’identità del Monferrato“.

Come sarà il Museo del Ruchè

Il Museo proporrà un percorso multimediale ed esperienziale, in cui storia e peculiarità del vitigno saranno protagonisti tanto a livello tecnico quanto emotivo. Sì perché nasce tutto in un luogo caro, ovvero nella casa dove è iniziata la storia imprenditoriale della famiglia Ferraris: è “un luogo della memoria, una cantina storica, che abbiamo voluto eleggere a spazio di valorizzazione di un intero territorio che intorno al Ruchè ha costruito la sua fortuna”. Il sito web del museo è in fase di aggiornamento ma dalla riapertura sarà attivo.

Infernot e tre stanze a tema

Nel Museo restaurato ci sarà come tappa conclusiva del percorso il tipico Infernòt – termine tipicamente piemontese che indica un locale sotterraneo costruito scavando pietra “da cantoni” ovvero bianca arenaria, adibito a cantina. Sono state organizzate, a iniziare, tre stanze a tema:

Il parroco e l’americano: nella prima sala, la narrazione inizia dalla ricerca dell’oro in California (terra in cui il bisnonno di Luca Ferraris trovò fortuna), e prosegue poi con documenti storici, strumenti di lavoro, macchine agricole. Importante la figura di Don Giacomo Cauda, il papà del Ruchè . Negli anni ‘60, il parroco di Castagnole Monferrato fu il primo a recuperare alcune vigne abbandonate, dando così inizio così all’affermazione del Ruchè in Piemonte;

Omaggio al Monferrato: legata alla prima, nella seconda stanza si valorizza il Monferrato in qualità di patrimonio Unesco, tra foto e video che coinvolgono completamente il visitatore. Qui si parla anche di Randall Grahm, enologo americano amico di Ferraris, sostenitore del Ruchè negli Stati Uniti già nel 2003;

Sala Cinema: la visita procede con un docu-film sulla storia moderna di Ferraris e del Ruchè

L’enoturismo per Ferraris

Ferraris Agricola ha le idee chiare sull’enoturismo, considerato “importante voce economica nella quale stiamo investendo importanti risorse private. Nel 2022, le visite e degustazioni in cantina, l’Agricirinquito, lo stesso Museo – che ancora non era restaurato – hanno fatto segnare un + 40% di presenze” – continua Ferraris – “quasi 12.600 persone solo nella nostra azienda. Lo scopo è insomma valorizzare un prodotto ma anche attirare nuovi turisti, alimentare un virtuoso circuito a servizio del territorio.

Sarà un’estate produttiva, per tutti coloro che stanno lavorando alla riapertura del Museo: per il 2 settembre saranno andate a buon fine le collaborazioni con enti, uffici turistici, agenzie del territorio locali e non, e il Museo sarà annoverato tra le destinazioni di interesse del Monferrato.