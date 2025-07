Il New York Times ci insegna come preparare l’hamburger perfetto

Negli Stati Uniti l’hamburger è una cosa seria. Non tanto perché sia un simbolo ancora prima che un piatto nazionale, e nemmeno perché ci sia una ricetta univoca, purista e codificata. L’hamburger non è la carbonara per intenderci, e nessuno si scandalizza se modifichi uno dei suoi innumerevoli e interscambiabili elementi. Anzi, di hamburger è pieno il mondo: vegan, fusion, con cheese o senza. Tolleranza sì dunque, ma su una cosa non si scherza: come cucinarlo nel modo giusto. A spiegarci le basi, come spesso capita, ci pensa il New York Times, fra le testate più autorevoli del pianeta per attualità, politica, pezzo di opinione. Ma anche cucina.

Quattro passaggi facili (ma non banali)

Sembra facile, e infatti tutti lo abbiamo preparato almeno una volta nella vita. Farlo nel modo giusto però è un’altra storia. A spiegarci l’Abc, in questo caso, è Kenji Lopéz-Alt, chef e autore di libri di cucina. Il nostro è una penna assai prolifica nella popolare rubrica Cooking del New York Times, tanto che richiede un abbonamento a parte per poterla leggere. Ma torniamo a noi, e ai segreti che Lopéz-Alt è pronto a spillare per rendere giustizia a un piatto troppo spesso sottovalutato.

Come si cucina l’hamburger perfetto? Ovviamente stiamo parlando di quello originale a base di macinato di manzo. Se preparato come si deve, non ha bisogno di chissà che condimenti e accompagnamenti: bastano quattro passaggi (o ancora meglio accortezze) facili ma per nulla banali. I primi due riguardano proprio la materia prima in sé e il modo in cui va maneggiata per assicurarsi la giusta consistenza.

La prima cosa da tenere a mente è andarci piano con l’amalgama. La carne di manzo macinata, scrive Lopéz-Alt, è un mix di proteine, grassi e acqua. Più viene lavorata, più si rischia che la struttura si addensi, dando come risultato un burger stopposo e poco succulento. Il secondo consiglio riguarda il sale: quanto e dove metterlo? Anche il sale sottrae acqua, degrada le proteine e tende a farle aggregare fra di loro. Per lo stesso motivo dunque, andrebbe aggiunto con parsimonia e soltanto nella parte esterna. Quella, peraltro, che in un burger ottimale vorremmo croccante e saporita.

La griglia e il pane

Gli altri due aspetti da non sottostimare riguardano la cottura e il bun, la morbida tasca di pane pronta ad avvolgere il nostro burger e a renderlo, di fatto, un piatto unico. Partiamo dai fornelli: a prescindere dal tipo di grill o hamburger, l’importante è tenere il fuoco alto. Una padella o griglia ben calda è essenziale per la consistenza e aspetto della carne, per non parlare della sicurezza alimentare.

Lopéz-Alt si spinge anche più in là: nel caso di burger sottili o smashed (spiattellati) il consiglio è quello di cuocerli da un lato solo per quasi tutto il tempo. In questo modo ci si assicura la cottura completa della carne e un patty abbrustolito ma che mantiene tutti i succhi. E bastano pochi secondi di fuoco sul secondo lato per rifinirlo, soprattutto dal punto di vista di colore e sapore.

L’ultimo consiglio è semplicissimo ma diabolicamente geniale: le fette di pane vanno rigorosamente tostate. Metterle lì, così come sono, morbidissime a temperatura ambiente e appena tirate fuori dal sacchetto, è un vero peccato. Perché se la carne rilascia i suoi succhi, ci deve essere un veicolo idoneo a raccoglierli. Ancora meglio se vengono raccolti direttamente sulla griglia, in una sorta di pre condimento.

Non lasciate il vostro pane ad aspettare il burger dunque, ma portatecelo a fianco. Tostare il pane sulla stessa griglia della carne è la classica mossa furba: ottimizza tempi, struttura e sapore. Così si prepara un hamburger davvero perfetto, con tutte le caratteristiche che lo rendono un piatto così ubiquitario e universalmente apprezzato.