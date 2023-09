Il Noma di René Redzepi annuncia l’uscita del suo primo (e ultimo) magazine

di Luca Venturino 13 Settembre 2023

Passare da un settore che mostra evidentissime crepe – quello del fine dining, tanto per intederci – a uno che ormai vive di cenere e macerie da tempo – quello dell’editoria -; o diversamente, se preferite rimanere nel tema, passare dalla padella alla brace. Si scherza, naturalmente: l’idea di René Redzepi di pubblicare un breve (ne siamo certi? Non proprio, a dire il vero) magazine che racconti l’avventura nipponica del Noma pare interessante – una colorata finestrella ritagliata ad autore che permetterà ai più curiosi (o ai più golosi?) di sbirciare cosa è capitato negli ultimi mesi dall’altra mistica e misteriosa parte del bancone.

Noma in Kyoto: René Redzepi annuncia il magazine

Noma in Kyoto – questo il nome del magazine in questione – rischia di prendere rapidamente i severi connotati del must have per chiunque voglia sperare di apprendere qualcosina in più sulla mutevolissima creatura di René Redzepi – curiosi, golosi, maliziosi compresi. Eh sì, anche questi ultimi, che d’altro canto non escludiamo che nel mondo esisterà una frangia più o meno nutrita di persone che friggono dall’idea di spulciare ogni pagina alla ricerca di indizi, di piccoli dettagli che portano a grandi intuizioni, nella speranza di scoprire un qualcosa di nuovo sulla notizia che ha segnato l’inizio dell’anno – la chiusura, o la rideclinazione se vogliamo essere più democristiani, del Noma di Copenaghen.

LEGGI ANCHE Il trasformismo del Noma, la fiaba della sostenibilità e tutto quello che non torna

Ma torniamo a noi – il primo e verosimilmente magazine dedicato alla vita (pensandoci bene “vite” sarebbe più appropriato) del Noma è stato per l’appunto annunciato dallo stesso René Redzepi tramite un colorato carosello sul proprio profilo Instagram. La prima immagine, uno sfondo bianco punteggiato da una piccola infinita di macchie rosa e recante la scritta “Noma in Kyoto” in lettere cubitali, potrebbe di fatto essere la copertina del magazine.

“Stiamo pubblicando il nostro primo magazine in assoluto! Noma in Kyoto” ha scritto René Redzepi nella didascalia del post. “Questa pubblicazione è un’immersione profonda e unica nel suo genere a Kyoto e nei suoi dintorni. È per le persone che amano il cibo, per gli appassionati di cultura gastronomica e per chiunque sia curioso del Giappone. È pieno di spunti unici provenienti dal punto di vista di 103 eroi che hanno vissuto a Kyoto per 4-6 mesi. Le esperienze che abbiamo vissuto, i viaggi che abbiamo intrapreso, i piatti che abbiamo cucinato, il cibo che abbiamo mangiato e le persone che abbiamo incontrato. È una lettera d’amore autopubblicata a Kyoto, ai suoi dintorni e alla cultura gastronomica giapponese”.

Volete assicuravi una copia? Nulla di più semplice, ma conviene essere rapidi: nella bio del profilo Instagram trovate il link per il preordine. La stampa, scrive Redzepi, sarà limitata a una sola edizione.