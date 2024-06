Il Nutella gelato è stato richiamato dal Ministero della Salute a sole due settimane dal lancio

Non facciamo nemmeno in tempo ad abituarci all’idea di superare l’estate grazie al nuovissimo Nutella gelato, che è subito richiamato dal Ministero della Salute. Il problema riguarda la lista ingredienti. Un “errore di comunicazione” (cit.).

Un inizio non proprio eccellente per il re Ferrero, che in questo 2024 ha prima annunciato l’imminente arrivo della Nutella vegana e poi questo Nutella Ice Cream Pot ovvero la versione in gelato della crema spalmabile più iconica d’Italia e del mondo. un lotto segnalato e richiamato, in una regione italiana.

Nutella Ice Cream Pot: richiamo di un intero lotto

È stato pubblicato un richiamo sul sito Salute.gov che riguarda il Nutella gelato, a causa della lista ingredienti e allergeni presente su un lotto prevalentemente venduto nella regione Campania presso i supermercati Decò. Si tratta del L074E32B00 con data di scadenza indicata al 5 settembre 2025. Il problema riguarda il fatto che le scritte sulla confezione non sono in italiano, e questo è dovuto al luogo di produzione del lotto.

Il gelato Nutella richiamato, infatti, è stato prodotto in Spagna dal gruppo Ferrero Commerciale Italia ma nello stabilimento dell’azienda Ice Cream Factory Comaker con sede Alzira (Valencia). Le informazioni che riguardano allergeni e ingredienti devono per legge essere chiare: il fatto che in Italia fossero in un’altra lingua equivale alla loro assenza. Da qui, il richiamo.

Ferrero ha reagito comunicando, per chi fosse già in possesso di un Nutella Ice cream Pot appartenente al lotto indicato, la possibilità di reperire la lista in italiano. Se interessati, quindi, potete andare sul sito web ufficiale dell’azienda (che segnala correttamente la presenza o traccia di panna, nocciole, latte, uova, mandorle, noci, noci di acagiù, noci di pecan, pistacchi, noci macadamia) oppure contattare il numero verde 800 909690.