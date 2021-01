Il padre di Lady Gaga, ristoratore di New York, contro le chiusure: “sono stupide”

Il padre di Lady Gaga, proprietario di un ristorante di New York, ha raccontato le sue difficoltà in qualità di ristoratore durante una pandemia, e ha definito stupidi i provvedimenti che chiudono i locali impedendo di mangiare al chiuso.

Joe Germanotta, proprietario del ristorante Joanne Trattoria, ha spiegato a Fox & Friends Weekend quanto sia difficile questo sistema di aperture e chiusure continue. “È così deludente perché, come operatori di ristoranti, ci vogliono diversi anni prima che tu finalmente riesca a far funzionare il tuo ristorante”, ha detto. “Hai il personale giusto e il menu giusto, e poi all’improvviso vieni sconvolto in questo modo, è orribile. È come ricominciare tutto da capo”.

Germanotta ha spiegato che le difficoltà maggiori riguardano anche il personale del ristorante, che controlla costantemente la situazione e chiede aggiornamenti sulla riapertura. “Non abbiamo risposte per loro”, ha detto. “Mi piacerebbe dire,’hey, vai a trovare un altro lavoro’, ma vorrei mantenere il mio staff a bordo”. Germanotta ha detto che Joanne Trattoria è attualmente in attesa di ulteriori fondi per il Programma di protezione dello stipendio, anche se li considera solo una piccola toppa per aiutare a coprire il buco.

“Vogliamo tornare al lavoro”, ha detto in conclusione Germanotta, condividendo la speranza di riaprire a metà febbraio, e definendo lo stop del governatore Andrew Cuomo ai pasti al coperto “davvero stupido”.

[Fonte: Fox News]