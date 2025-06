Il pasticcio di Grotta Palazzese: un comunicato spiega l’addio di Ruggieri, ma poi scompare

Quando la notizia che Martino Ruggieri, talento cristallino riconosciuto anche all’estero e amatissimo dalla Michelin che gli ha attribuito la stella in tempo record, sarebbe tornato a casa unendo le forze con Grotta Palazzese, una delle strutture ricettive e di ristorazione più affascinanti del mondo, il mondo gourmet lo attendeva al varco.

Il progetto era ben strutturato, prevedendo ben quattro ristoranti, dalla “Maison” omologa del ristorante parigino di Ruggieri al beach club. Insomma, un fuoriclasse gastronomico e una delle location più invidiate del pianeta terra: cosa poteva mai andare storto?

Molto, a quanto pare: perché a soli tre mesi dall’inizio della collaborazione, Ruggieri se ne va, e il perché, forse, non lo sapremo mai.

C’eravamo tanto amati

Riavvolgiamo il nastro a pochi giorni fa, il 12 di giugno, quando, in seguito alla diffusione di voci incontrollate, abbiamo raggiunto telefonicamente lo chef per chiedere lumi e la conferma è arrivata.

Com’era lecito aspettarsi, nessuna dichiarazione sulle ragioni di quello che si può ormai definire un divorzio, e da quanto riporta Cook Corriere, Ruggieri sarebbe già a Parigi, al lavoro per l’apertura della nuova sede del suo ristorante che, a fronte di questa notizia, aprirà “prima del previsto”, parlando di una “divergenza di vedute emersa negli ultimi giorni e non sanabile”.

Ad alimentare ulteriormente i rumors che inevitabilmente si scatenano intorno ad una separazione così netta ed improvvisa, si aggiunge la gestione, non proprio impeccabile, della comunicazione da parte dei coinvolti.

Dopo dei post social che appaiono e scompaiono, invece di mettere insieme un comunicato stampa che desse una rappresentazione sensata della vicenda, la società Hotel Grotta Palazzese invia una mail a Scatti di Gusto per rispondere ad un loro articolo al riguardo, senza approfondire ma per inoltrare una comunicazione di chef Ruggieri di una freddezza raggelante, e che riportiamo di seguito.

“In riferimento alla richiesta di convenire una comunicazione condivisa, preciso che sarà rilasciata solo questa dichiarazione: ‘la collaborazione tra Martino Ruggieri e la srl Hotel Grotta Palazzese, avendo completato il programma, è cessata, con il raggiungimento degli obiettivi e con soddisfazione di entrambe le parti. ​I​l progetto su Parigi è stato anticipato.’

Mi impegno a non rilasciare nessun’altra dichiarazione all’esterno, senza aver ottenuto il benestare scritto da parte dell’amministratore della srl Hotel Grotta Palazzese, dott. Modesto Scagliusi. Cordiali saluti”.

Ne sappiamo quanto prima e, immaginando che Ruggieri non otterrà mai il benestare scritto da parte del dott. Scagliusi per raccontare qualsiasi tipo di retroscena, probabilmente non sapremo mai le ragioni della separazione né quali obiettivi siano stati raggiunti “con soddisfazione” in soli tre mesi.

Resta il dubbio sul futuro dell’investimento nelle quattro strutture ristorative realizzate per il super chef pugliese: se l’obiettivo era “tutelare il buon nome e l’immagine della società Hotel Grotta Palazzese S.r.l.” si poteva fare di meglio, in attesa di sviluppi e dell’erede di Ruggieri.