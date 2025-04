Il più antico ristorante indiano d’Inghilterra rischia la chiusura per colpa dei Reali

Era l’aprile 1926 quando Edward Palmer, ufficiale dell’esercito britannico pronipote del segretario del primo governatore generale dell’India e di una principessa dell’impero Moghul, e il suo socio in affari Abdul Yaseen inaugurarono il loro Veeraswamy, proprio nel giorno della nascita della Regina Elisabetta II, un locale che sarebbe diventato il più antico ristorante indiano aperto ancora oggi.

Negli anni è diventato un’istituzione londinese, ospitando innumerevoli celebrità, da Marlon Brando alla regina stessa, fino a meritarsi la prima stella Michelin nel 2016 ma ora, a un passo dai festeggiamenti per il secolo di attività, rischia di chiudere, per una controversia immobiliare in cui è coinvolta anche la famiglia reale.

Veeraswamy vs. Royal Family

Dove non è arrivato un secolo di vita nella rutilante scena della ristorazione londinese, arrivato i litigi sull’affitto. Lo storico ristorante si trova all’interno della Victory House, un palazzo vicino a Piccadilly Circus ed è parte delle proprietà immobiliari della corona gestite da un’apposita società. E proprio quel palazzo è oggetto di un progetto di profonda ristrutturazione per gli uffici ed altre attività ospitate al suo interno, ragione per cui la “crown estate” ritiene impossibile rinnovare il contratto di locazione del Veeraswamy.

Comprensibilmente, l’attuale comproprietario Ranjit Mathrani vuole portare la cosa in tribunale, ed è certo che si tratti di una controversia burocratica di cui i reali d’Inghilterra sono all’oscuro, e che non saranno contenti di sapere cosa stia rischiando un ristorante così storico, per anni conosciuto come la “grand dame” della gastronomia britannica.

“Loro credono nella storia -dichiara Mathrani- nella storia vivente, ed è ciò che questo ristorante rappresenta. Non è solo un museo, e penso che sarebbero contrariati dal sapere che un’istituzione che porta il loro nome sia così senza cuore”.