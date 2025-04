Il più grande produttore di birra spagnolo si dà al vino (alla spina)

I frequentatori più assidui della movida e delle spiagge spagnole conosceranno certamente molto bene Mahou, storico produttore di birra di Madrid, e proprietario anche del marchio San Miguel.

Si parla di un gruppo birrario con una produzione annua di 21 milioni di ettolitri ed un fatturato di quasi sette miliardi di dollari, per cui vale la pena tenere d’occhio le sue mosse e strategie per il futuro se si vuole capire dove si stia indirizzando il settore delle bevande, e il loro più recente annuncio ha lasciato spiazzati molti addetti ai lavori: Mahou San Miguel si butta nel mondo del vino, ma a modo suo, con una linea di prodotto a basso grado alcolico e disponibili alla spina.

I prodotti “Los Cachis”

Dopo 135 anni di attività esclusivamente birraria, che ho portato il gruppo ad acquisizioni importanti anche nell’ambito craft beer statunitense come quello di Founders Brewing Co. in Michigan, e della maggioranza delle quote di Avery Brewing in Colorado, la nuova strategia di espansione passa quindi dal vino, o meglio, da dei mixer a base di vino variamente aromatizzati.

La prima gamma di prodotti prevede un’immancabile Sangria ready to drink, un Tinto Verano (una miscela di vino rosso e gazzosa, senza l’aggiunta di frutta e spezie tipico della Sangria classica), un Kalimotxo, mix di vino e cola, e un Rebujito, a base di Sherry e soda al limone, tutte disponibili esclusivamente in fusti per il servizio alla spina, tranne il Tinto Verano che uscirà anche in bottiglia da 33cl col tappo a corona, e si aggirano tutto intorno a un contenuto di alcool intorno al 4,1%.

Il lancio è previsto per i prossimi mesi nei tapas bar di tutta la Spagna e nei festival più importanti del paese come Feria de Málaga. Un portavoce di Mahou San Miguel spiega: “questa innovazione va ad integrare il portfolio prodotti dell’azienda diversificando con dei ready to drink a base vino che sono parte della cultura spagnola. Sono pensati per un pubblico giovane e studiati per specifiche occasioni di consumo”.