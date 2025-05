Il più storico dei ricettari italiani apre al cibo per cani e gatti

Se è vero che amiamo i nostri amici a quattro zampe alla follia, non dovremmo curarci della loro alimentazione come della nostra? Ci vengono incontro due nuove pubblicazioni a firma Il Cucchiaio (anzi, la Ciotola) d'Argento.

Chi cerca di seguire una dieta il più possibile “sana” sa bene che i cibi ultra processati andrebbero dosati con cautela. Ma ci fermiamo a fare la stessa riflessione anche prima di servire l’ennesima scatoletta al nostro amico a quattro zampe? Verosimilmente no; eppure gli alimenti pronti per cani e gatti sono spesso ancora meno salutari del pane in cassetta o dei biscotti che compriamo per noi umani al supermercato. Il Cucchiaio d’Argento, storico ricettario italiano, ha pensato alla faccenda e ha deciso di lanciare due libri carichi di ricette casalinghe per i nostri figli pelosi.

La Ciotola d’Argento

Cani e gatti sono veri e propri membri delle nostre famiglie; allora perché non dovremmo curarci della loro alimentazione come facciamo per la nostra?

Ci ha pensato (anche) Il Cucchiaio d’Argento, lanciando una nuova collana tutta dedicata agli animali domestici dall’emblematico nome La Ciotola d’Argento.

Ognuno dei due primi libri, in uscita domani 16 maggio in libreria e in edicola, contiene 50 ricette fatte in casa, pensate per essere sane e gustose.

La duplice pubblicazione, della casa editrice Editoriale Domus, è stata seguita da vicino dalla dottoressa Eleonora Fusi, medico veterinario e professoressa dell’Università degli Studi di Milano.

Le pagine de L’alimentazione perfetta per il cane felice e L’alimentazione perfetta per il gatto felice, infatti, contengono non solo ricette per portare in ciotola preparazioni sane e nutrienti, ma anche informazioni e approfondimenti su struttura e funzionamento dell’apparato gastrointestinale, scelta degli ingredienti migliori e calcolo del fabbisogno energetico e nutrizionale dei nostri amici a quattro zampe.

Le ricette sono ideate per animali sani e suddivise in base alle varie taglie. L’obiettivo è offrire ai pelosetti un’alimentazione il più possibile sana, equilibrata e gustosa (tra le pagine trovano spazio anche le preparazioni di premietti e snack), usando ingredienti facilmente reperibili e usati normalmente nelle nostre cucine.