Il pollo fritto di Popeyes si espande in Cina grazie al nuovo proprietario del franchising

di Manuela Chimera 24 Agosto 2023

I fan del pollo fritto in Cina possono gioire: la nota catena di fast food Popeyes si sta preparando a una nuova espansione nel paese grazie al nuovo proprietario cinese del franchising. Dopo il rallentamento economico rcente, ecco che Popeyes ha intenzione di aprire 1.700 negozi in tutto il paese, nel corso dei prossimi dieci anni. Pare che dieci punti vendita verranno aperti nella sola Shanghai nel coro del prossimo trimestre, con la prima apertura avvenuta pochi giorni fa.

Popeyes torna a crescere in Cina

Il fatto è che Tims China (THCH), operatore con sede a Shanghai e noto per possedere le caffetteria Tim Hortons nel paese, ha acquistato il franchising di Popeyes proprio in Cina. Popeyes in realtà è di proprietà di Restauran Brands International che gestisce anche Burger King e Tim Hortons. In precedenza lavorava in Cina sotto TFI Tab Food Investments, gruppo di ristoranti con sede in Turchia. Ma nel 2021, a seguito di alcune controversie, RBI si è ritirato dal paese ed ecco che nel 2022 Poepeyes ha firmato il nuovo accordo in franchising con la società di private equity Cartesian Capital Group, fondatore e principale azionista di Tims China.

A seguito della notizia delle nuove aperture, ecco che le sue quotazioni in Borsa sono salite del 3,6% a New York.

Yongchen Lu, CEO di Tims China, ha spiegato che sono entusiasti di aver aperto il loro primo ristorante Popeyes in Cina: si tratta di una pietra miliare nella loro strategia sul lungo termine. Nonostante stiamo vivendo in un contesto macroeconomico generale difficile, le vendite al dettaglio dei servizi della ristorazione sono state un punto positivo nella ripresa post Covid della Cina, uno dei settori che ha registrato una forte ripresa.

L’azienda ha poi spiegato che vuole concentrarsi soprattutto sui clienti più giovani, aprendo locali più moderni con tanto di musica jazz e opere d’arte colorate. Inoltre prevede anche di offrire voci del menu esclusive, come il pollo piccante in stile New Orleans e i gamberetti Cajun, ovviamente con un menu basato sulle preferenze dei consumatori cinesi.

Questo vuol dire nuove opzioni che fondano le tradizioni Cajun con i gusti cinesi, fra cui il pollo al peperoncino dolce, formaggio dorato e crocchette di pollo e anche un frappè a base di tè Longjing.

Ma Popeyes non è l’unica catena di fast food che ha deciso di ampliare le sue mire in Cina. Subway, che pare verrà acquisito da Roark Capital, ha intenzione di aprire migliaia di nuovi negozi in Cina, grazie a un accordo siglato con un’azienda cinese.