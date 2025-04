Il presidente degli enologi Cotarella lancerà presto il “suo” primo vino dealcolato

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, il decano degli enologi italiani Riccardo Cotarella dice la sua sui temi scottanti del mondo vinicolo.

Classe 1948, presidente di Assoenologi, presidente d’onore dell’Union Internationale des Oenologues, l’associazione mondiale di categoria, e fresco di nomina a Maestro dell’arte vitivinicola italiana, titolo di cui è stato insignito dalla premier Giorgia Meloni e dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, Cotarella parla a ruota libera dei dazi di Trump, dei problemi di comunicazione del vino italiano, della sua demonizzazione -tematica che gli sta da sempre molto a cuore e che condivide con Lollobrigida- e poi annuncia la grande novità: il suo primo vino dealcolato è in arrivo.

Trump? Un “signore curioso”

Secondo Cotarella i dazi sono un problema relativo, o quanto meno passeggero: “stiamo guardando ai dazi come al problema principale. Non lo sono. Abbiamo altri problemi in Italia. I dazi prima o poi li toglieranno, perché questo signore curioso, il presidente degli Stati Uniti, non può attuare questa criminalità finanziaria in tutto il mondo. La questione si risolverà neanche troppo in là”.

L’attacco al vino

Il decano degli enologi avrà cambiato idea sul vino dealcolato, ma sulla necessità di difendersi da un supposto attacco al vino non cede di un passo, anzi: “l’altro tema è vino e salute. Non alcol e salute, vino e salute: si dà al vino la responsabilità di ogni malattia. Raffreddore? Colpa del vino. Ci gira la testa? Colpa del vino. Mal di stomaco? Colpa del vino. Tumori? Colpa del vino. Basta. Non si può andare avanti così. Abbiamo fior di scienziati che dicono che un consumo ragionevole, consapevole e moderato è propedeutico alla salute umana. Però fa comodo fare scandalo sul vino. Perché tutti amano il vino, quindi se si tocca qualcosa di amato si capta anche l’interesse dei lettori. Ecco, la stampa”.

Sui vini NoLo

Sui vini dealcolati il presidente di Assoenologi spiega il suo cambio di visione: “Allora noi, io come presidente mondiale degli enologi, ero addirittura il più aggressivo. Inizialmente abbiamo preso questa proposta di produzione un po’ male. Abbiamo ragionato con il cuore, perché non è più un vino. Abbiamo fatto una battaglia per non chiamarlo vino, non ci siamo riusciti. Poi abbiamo ragionato un po’ con lo stomaco per i produttori. È un momento di crisi del nostro prodotto, di grande crisi. Mancano i consumi e ci sono tutti i problemi citati prima, per cui bisogna comunque provarci. Il compito di noi enologi è fare questi prodotti il meno cattivi possibile, purché ricordino e facciano desiderare il vero vino. Cioè quello con l’alcol naturale che l’uva porta in cantina”.

Ovviamente su questo prodotto vige ancora la massima riservatezza, ma un paio di spoiler ci sono: uscirà ad ottobre, e le idee sulle uve da utilizzare sono chiare: “le uve migliori sono le uve aromatiche. L’aroma nasconde i difetti dovuti all’acidità e alla struttura che non c’è. Quindi Silvaner, in questo caso. Moscato, Aleatico… tutto ciò che ha un patrimonio olfattivo. E lì è abbastanza facile. Per gli altri vini senza aroma ci stiamo lavorando, ma faremo qualcosa di non cattivo anche in quel caso”.

Il vero mistero sta nel dove questa sua etichetta no alcool verrà realizzata. Durante il Vinitaly appena trascorso, il presidente dell’Unione Italiana Vini Lamberto Frescobaldi avvertiva che , nonostante il decreto ministeriale che apriva alla possibilità di produrre vino dealcolato in territorio italiano, la strada per metterlo in pratica è ancora lunga, con “snodi fiscali e normativi” che con ogni probabilità non verranno risolti prima del 2026: se questo è vero, o Cotarella ha trovato la soluzione alle questioni burocratiche o, più semplicemente, non produrrà in Italia. D’altronde, ad un professionista della sua statura non mancano certo i contatti, ed è lui stesso ad ammettere che potrebbe produrre “dall’Italia, al Giappone, alla Spagna, alla Francia, all’Ungheria, all’America. In diverse parti dove lavoro”.

Bisognerà aspettare ancora qualche mese quindi per scoprire dove e con chi il primo vino dealcolato del “re degli enologi” è stato prodotto, e come una componente aromatica possa sostituire acidità e struttura.