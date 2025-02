Il prezzo del caffè non smette di crescere, e adesso sono tutti davvero preoccupati

“Il mercato continua a essere attraversato da un trend rialzista senza precedenti”. Sono parole di Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illy, estratte da una intervista risalente a una manciata di mesi fa. L’argomento, l’avrete intuito, era il prezzo del caffè.

La notizia è che la situazione sta precipitando. Il caffè arabica di marzo (KCH25) lunedì ha chiuso in rialzo di +24,70 (+6,11%) e il caffè robusta ICE di marzo (RMH25) ha chiuso in rialzo di +110 (+1,98%). Numeri che, tradotti in parole, significano forte e legittima preoccupazione.

Le motivazioni dietro l’aumento dei prezzi

La parola d’ordine, ormai innalzata al rango di ritornello, è “massimi storici”. Al banco degli imputati, non a caso, figurano ancora i soliti sospetti: appiccicose difficoltà logistiche e una variabile climatica sempre più severa. Nulla di nuovo, per l’appunto.

Il Brasile è responsabile del 70% delle forniture di caffè a livello globale. I rapporti dello scorso agosto raccontavano di siccità strozzante e improvvise ondate di gelo, e i più recenti confermano lo stesso quadro: le precipitazioni si mantengono nettamente al di sotto della media ormai da un anno, e il clima attuale è stato riconosciuto dagli scienziati come il più secco dal 1981.

Il raccolto, com’è ovvio, paga dazio: la Conab, l’agenzia governativa brasiliana di previsione dei raccolti, ha previsto che il raccolto di caffè brasiliano per il 2025/26 sarebbe sceso del -4,4% su base annua. E i prezzi salgono.

Volgere lo sguardo verso altri angoli di mondo non aiuta. In Vietnam, ad esempio, la musica non cambia: il cappio della siccità ha causato una contrazione del raccolto addirittura del 20% nella stagione scorsa (2023/24); e le più recenti previsioni del meteo non lasciano intendere alcun miglioramento (tutt’altro, a dire il vero: si passerà da 28 milioni di sacchi complessivi a 27,9 milioni).

Tra i nodi affrontati da Cristina Scocchia, nell’intervista che abbiamo citato in apertura di articolo, c’era anche e soprattutto quello del costo di una comune tazzina al bar. Lo spauracchio era il muro dei due euro: l’impressione, ora, è che non si tratti altro che di una questione di tempo.