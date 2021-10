Il primo Irish pub in Italia festeggia 45 anni

di Dissapore 23 Ottobre 2021

Si chiama Fiddler’s Elbow ed è il primo Irish pub d’Italia: si prepara a festeggiare i suoi primi 45 anni di vita in maniera consona, cioè con una settimana di musica dal vivo. Era il 1976 quando a Roma – in via Sforza, rione Monti – apriva questo locale di proprietà e gestione irlandese al 100%: una cosa abbastanza esotica, per l’epoca. Dopo tre anni il pub si sarebbe trasferito in via dell’Olmata 43, che è tutt’ora la sede.

Fiddler’s Elbow è un nome noto sia agli appassionati di Irish pub che ai fan di musica rock e folk: si chiama così un leggendario pub di Londra. E da qualche anno ce n’è un altro a Firenze. Ma quello della capitale è un pezzo di storia, e ci sono passati personaggi mitici di tutti i campi: primi ministri irlandesi e l’attore Sylvester Stallone, il campione di tennis John McEnroe ela giornalista CNN Christiane Amanpour. Il pub ospita spesso sessioni di musica live, e per l’occasione ha programmato addirittura una festa non stop, una settimana intera di concerti. Ecco il programma.