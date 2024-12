Il primo libro di Luca Calvani è un “viaggio nella cucina vegetariana”

Per “cavoli a merenda” si intende un qualcosa completamente fuori luogo, inopportuno: chi mai farebbe merenda con dei cavoli, d’altronde? Chissà che Luca Calvani, attore e regista – attualmente al Grande Fratello, è sempre lui – non abbia la carta giusta per sfidare la saggezza del luogo comune: il titolo del suo primo libro – Cavoli & Merende, Ricette e consigli per quattro stagioni – fa ben sperare.

L’idea è quella di un ricettario che voglia anche e soprattutto essere viaggio. Dove? Nella cucina vegetariana, nella vita di campagna, nella storia del nostro stesso protagonista. I piatti di C&E, pubblicato da EDT, sono in altre parole pretesti per raccontare. Ma che cosa?

Cavoli a merenda tra le colline camaioresi

“Un diario di vita”, promette la presentazione del libro. Ma spazio alle norme operative: Cavoli & Merende ospita complessivamente più di sessanta ricette, opportunamente centellinate secondo il ritmo delle stagioni. Due le principali fonti di ispirazione: le tradizioni della Toscana e i ricordi dello stesso autore.

Si tratta, in altre parole, di una dichiarazione alla sua (di Calvani, com’è ovvio, ma forse ancor più del libro) terra di provenienza. Eh già, perché Cavoli & Merende è di fatto nato tra le colline camaioresi, e più precisamente negli spazi di un antico casale ristrutturato, Le Gusciane. Il locus amoenus di Calvani è anche il cuore pulsante del libro, luogo d’ispirazione e di comunione di cibo e momenti speciali.

“In queste pagine vorrei accompagnarvi in un viaggio costituito non solo da ricette” ha commentato a tal proposito Calvani, “ma dalla materia di cui è fatta la nostra vita a Le Gusciane, seguendo il ritmo delle stagioni, dal caldo abbraccio dell’estate alle magiche atmosfere dell’inverno. Spero che ogni pagina vi avvicini alla bellezza della convivialità e alla magia dei sapori autentici”.

Ricette e ricordi sono accompagnati dalle illustrazioni di Andrea Tarella e dalle fotografie di Edoardo Colombo, che hanno lavorato per catturare l’essenza dei luoghi e dei momenti che hanno ispirato ogni pagina.

