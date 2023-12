Il Primo Ministro del Galles è stato bandito dai pub del Paese

Immaginate di essere il Primo Ministro e di non potere godervi una pinta di birra in un pub. No, non perché verreste inevitabilmente riconosciuto e probabilmente coinvolto in discorsi e confronti più o meno scomodi; ma perché letteralmente non potete entrare: siete stati banditi, per voi è vietato l’ingresso un po’ come ai cani quando c’è l’adesivo del “io non posso entrare”.

È il caso del Primo Ministro del Galles, Mark Drakeford, che è per l’appunto stato bandito dall’entrare in numerosi pub del Paese. Il motivo, i nostri lettori più smaliziati l’avranno certamente già intuito, è prettamente di matrice economica: al nucleo di quella che fondamentalmente è una protesta dei locali c’è il risentimento per una serie di politiche che avrebbero scambiato il settore per “un sacco da boxe”.

“Io non posso entrare”: il caso del Primo Ministro del Galles

Mark Drakeford potrebbe definitivamente salutare la poltrona di Primo Ministro tra appena una manciata di mesi, a marzo; ma tutto fa presupporre che il suo addio non sarà accompagnato da un brindisi festoso. Diamo un’occhiata ai numeri, termometro che indica agevolmente la popolarità – o la mancanza di quest’ultima, a dire il vero – del nostro protagonista: stando a quanto lasciato trapelare dal presidente di Llandudno Pub Watch e vicepresidente di West Conwy Pub Watch, Phil Ashe, Drakerford è a oggi bandito da circa 90 pub del Galles del Nord.

“Mark Drakeford non è il benvenuto nei nostri pub, e non lo sarà mai a causa dei danni che ha causato a tutti i pub durante la pandemia” ha spiegato lo stesso Ashe. “La maggior parte dei pub e delle aziende sono ancora in difficoltà per colpa sua. Da quando siamo usciti dal Covid non ha fatto nulla per aiutare le imprese a riprendersi, e ora stiamo entrando in una crisi del costo della vita”.

Tra le misure in questione spicca anche e soprattutto il divieto assoluto di servire bevande alcoliche durante il periodo pandemico nel tentativo, per dirla con le stesse parole di Drakeford, di fermare “il normale comportamento umano” che stava facilitando la diffusione del virus.

C’è già chi, consapevole delle dimissioni ormai prossime del Primo Ministro, si sfrega le mani: il The Black Lion, pub situato ad Aberaeron che nel periodo del Covid subì una multa da un migliaio di sterline per avere violato le restrizioni, ha annunciato che celebrerà il giorno dell’addio di Drakeford con un happy hour da quattro ore.

Dal canto suo, il Primo Ministro pare averla presa bene. “Sono del tutto rilassato” ha spiegato Drakeford a tal proposito. “Non corrono il rischio che io volessi visitarli, quindi per me non c’è proprio nessun problema”.