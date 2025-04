Il primo ristorante di Ana Roš fuori dalla Slovenia sarà JAZ Poreč, sulla costa Istriana

L’amatissima chef slovena Ana Roš ha annunciato una nuova apertura per la fine di quest’anno e, per la prima volta, la nuova insegna sarà al di fuori dei confini del suo paese natale. Niente Dubai ovviamente, visto il rigore con cui propone da sempre la usa cucina “iperlocale” e, ahinoi, nemmeno in Italia, nonostante il suo locale più celebre, Hiša Franko, sia appena al di là dei nostri confini.

Il nuovo ristorante di Roš aprirà in Croazia, si chiamerà JAZ Poreč e si troverà nella località di Parenzo, lungo la costa istriana, e sarà sviluppato in collaborazione con Valamar, il principale gruppo dell’ospitalità croato.

Chi è Ana Roš

Classe 1972 e con di fronte a lei una promettente carriera diplomatica, Ana Roš è la chef totalmente autodidatta del ristorante Hiša Franko a Caporetto. La sua personalissima visione gastronomica otterrà un successo talmente travolgente da portare la guida Michelin in Slovenia, che la premierà con 3 stelle nel 2023. Il suo ristorante stellato, situato nella Valle dell’Isonzo in Slovenia, ha ricevuto anche la Stella Verde Michelin per la sostenibilità.

Eletta Miglior Chef Donna al mondo nel 2017 da The World’s 50 Best Restaurants e premiata come “Best Voted by Professionals” da The Best Chef Awards nel 2024, Ana è un’autodidatta riconosciuta a livello globale per il suo approccio istintivo alla cucina. Tra i suoi locali, oltre a Hiša Franko, JAZ Ljubljana, la panetteria internazionale Pekarna Ana, la trattoria Hisa Polonka e ora JAZ Poreč.

JAZ by Ana Roš

Si tratta del secondo JAZ aperto dalla chef, e chissà che, stabilità la ripetibilità del format, Roš non ci prenda gusto. Si tratta di un locale decisamente più informale dell’ammiraglia tristellata di Kobarid (Caporetto), che lei stessa definisce di “young dining”, e il primo, aperto a Lubiana nel 2023, è stato subito accolto positivamente.

Ma questo passo è più di una semplice nuova apertura, è un ritorno a un territorio familiare: “Dalle montagne della Valle dell’Isonzo, dove si trova Hiša Franko, si può vedere l’Istria,” afferma la chef. “Non è solo un panorama, è quasi come tornare a casa. Ho trascorso qui tanto tempo da bambina, l’Istria è sempre stata parte della mia cucina e di me stessa.”

La sfida per JAZ Poreč sarà portare il linguaggio gastronomico iperlocale e stagionale di Roš in un contesto costiero. Il menù sarà creato con ingredienti provenienti da agricoltori e raccoglitori istriani che la chef sostiene da tempo, creando un dialogo vibrante tra terra e mare, Slovenia e Croazia. “JAZ non è un avamposto. È un ritorno,” afferma Roš. “È un modo per radicare tutto ciò che ho imparato e amato — da Hiša Franko ai miei viaggi — in un paesaggio che mi ha formato.”

Il progetto è sviluppato con Valamar, principale azienda turistica croata, gestisce 36 hotel e resort e 15 campeggi lungo la costa adriatica, in Istria, sulle isole di Krk, Rab e Hvar, a Makarska e Dubrovnik, e anche a, Obertauern, in Austria — ospitando più di 58.000 ospiti al giorno.

Dario Kinkela, Direttore F&B di Valamar, commenta così: “JAZ Poreč celebra l’Istria non solo come destinazione, ma come fusione ricca di tradizioni culinarie e promettenti visioni future. Siamo entusiasti di offrire la cucina eccezionale di Ana Roš ai nostri ospiti da tutto il mondo e alla comunità locale, creando uno spazio vivace dove gustare piatti straordinari preparati da un team d’eccellenza. Per noi di Valamar, il segmento food & beverage è fondamentale: non si tratta solo degli ospiti, ma anche del sostegno ai produttori locali e alla valorizzazione dei talenti del territorio”.