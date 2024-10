Sono lontani i tempi di Baby George, sia come meme che età anagrafica. Il rampollo di casa Windsor si è fatto grande e, giustamente per ogni principe che si rispetti, è ora di cominciare a pensare al futuro. Tuttavia, in linea con i grandi cambiamenti adottati dalla casa reale inglese specie dopo la scomparsa di Elisabetta II, i piani non sono esattamente quelli previsti. Al posto del fucile infatti, il principe George avrebbe dichiarato di volersi armare di coltello da chef.

Un delfino che non vuole nuotare

George di Inghilterra è solo l’ultimo di una serie di figure all’interno dei royals più famosi a voler rompere tradizioni secolari. L’apripista è stato il nonno Carlo III, benedetto dallo sposalizio con Camilla seppur da divorziato. A seguire lo zio Harry, esiliato in California con moglie e figli. Poi il prozio Andrew, che ha capito fosse meglio sparire piuttosto che farsi indagare nella vicenda Epstein. Infine la mamma Catherine, costretta dai tabloid a parlare pubblicamente dei problemi di salute.

Non poteva dunque mancare il Delfino, prossimo erede al trono (semmai esisterà ancora un trono fra qualche decina di anni) dopo il papà William. Giunto all’undicesimo anno di età l’ex Baby George che (da meme) salutava i poveri, ora sembra voler abbracciare proprio quella plebe. In rottura totale con la tradizione per gli eredi maschi di arruolarsi nelle forze armate britanniche, il principino avrebbe espresso la volontà di fare gavetta in cucina.

Un futuro pizzaiolo?

La soffiata arriva da Desmond MacCarthy, proprietario del Wiveton Hall Café vicino a Blakeney, villaggio nella contea di Norfolk. Il ristorante, con tanto di forno a legna per la pizza, si trova all’interno di un maniero del Seicento non lontano da Sandringham, residenza rurale della famiglia reale. A detta di MacCarthy, ogni volta che il principe viene in visita è semplicemente entusiasta, tanto da esclamare: “Ecco cosa voglio fare da grande!”.

Certo George, ma come la mettiamo quando grande ci diventi veramente? Avrai davvero ancora voglia di metterti ai fornelli? A tal proposito MacCarthy concede: “Ha detto una cosa dolcissima, ma questo tipo di lavoro diventa sempre meno attraente quando si comincia a crescere”. Una cosa però bisogna riconoscerla: George ha effettivamente una passione per la pizza (e chi non ce l’ha, aggiungiamo noi). Le foto in cui è intento a gustarsi una fetta, sempre in aplomb reale ovviamente, tappezzano i tabloid. E dal nostro punto di vista il gusto di fare fuoco e fiamme, piuttosto che sul campo di battaglia, è meglio sfogarlo nella cucina.