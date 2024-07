Il protagonista di American Pie presenterà un nuovo talent di pasticceria su Netflix

Una gara di cucina più americana di così non potevano proporla, su Netflix: pie, star di Hollywood, dollaroni... e c'entra in qualche modo anche la Casa Bianca!

Per una gara di cucina con protagoniste le torte americane non poteva che essere coinvolto il protagonista di American Pie, con una mossa geniale ben più di quanto si possa esprimere. L’attore Jason Biggs sarà presentatore di un nuovo talent di pasticceria in cui a sfidarsi saranno le “coccarde blu”, ovvero coloro che alle fiere USA si sono aggiudicati il primo premio per il miglior dolce. La trasmissione Blue Ribbon è su Netflix ma ci vorrà ancora un po’ per poterlo guardare. Sperando non sia vietato ai minori, come il film citato.

Sulla gara in sé il trailer non svela molto, e non ci aspettiamo chissà cosa visto che di talent di cucina ce ne sono talmente tanti che cominciano ad assomigliarsi tutti, ma a colpire è tutto il contesto. Le classiche fiere americane come quelle che si vedono nei film, cotton candy e ruota panoramica, e ovviamente l’iconica pie sulle bancarelle degli amatoriali che gareggiano nella contea per vincere. Anche questo format prevede un presentatore/moderatore (di cui abbiamo già rivelato il nome) e i giudici, e che fior di giudici!

American Pie e la Casa Bianca

I concorrenti di Blu Ribbon – il campionato di cucina USA sono pasticcieri amatoriali, selezionati in quanto vincitori nelle gare di torte in occasione delle fiere statali in tutta America. Durante queste fiere ci sono anche gare di torte, e per tradizione la coccarda blu rappresenta il primo posto. Un po’ come la medaglia d’oro. Il presentatore Jason Biggs sarà affiancato dalla seconda Marta Stewart d’America ovvero Sandra Lee, nonché da giudici d’eccezione.

Il parallelismo con Bake Off viene spontaneo, alla fine è una gara tra pasticcieri amatoriali tra il sacro e il profano. Fa tuttavia sorridere pensare che se a Bake Off Italia abbiamo Damiano Carrara ed Ernst Knam (con Iginio Massari dalla prossima edizione), a Blue Ribbons uno dei due giudici sarà nientepopodimeno che l’ex pastry chef della Casa Bianca, Bill Yosses.

Il vincitore non avrà solo una coccarda blu…

La trasmissione sarà disponibile in streaming su Netflix dal prossimo 9 agosto e negli States sono già tutti impazziti. L’attore Biggs, l’immortale quanto goffo Jim di American Pie, ha rilasciato un’intervista a People: “al centro di queste gare nelle fiere statali c’è una competizione di pasticceria molto sentita. I concorrenti avranno anche sul set l’ambita coccarda blu”. Sì, coccarda blu molto carina eh… ma forse ai pasticcieri amatoriali interessa anche il premio di centomila dollari.