Il pub “dei Pink Floyd” Flying Pig lotta per non chiudere

di Dissapore 23 Ottobre 2021

Salvate il pub dei Pink Floyd: è stato presentato un appello per fermare la demolizione di un edificio di Cambridge che ospita un locale legato al leggendario gruppo rock inglese. Il Flying Pig, un locale di musica dal vivo, dovrebbe essere demolito come parte di un nuovo piano di rifacimento del centro urbano: la società incaricata dei lavori aveva prima previsto l’abbattimento, poi è tornata indietro dopo un’ondata di proteste, ma la revisione del progetto non è stata approvata.

C’è un pub sul sito dal 1840, e si dice che qui negli anni ’50 il primo leader dei Pink Floyd Syd Barrett abbia incontrato il futuro chitarrista David Gilmour. Anche il nome richiama il leggendario maiale volante dell’album Animals e delle spettacolari scenografie dei concerti del gruppo.

Il direttore dei lavori ha dichiarato: “Nell’agosto 2007, il Comune di Cambridge ha concesso il permesso di pianificazione per 156 unità residenziali, uffici e unità commerciali, e la demolizione del Flying Pig”. È stata firmata una petizione di oltre 12.000 persone per chiederne il salvataggio e nel 2020 è stata presentata una nuova domanda al consiglio per mantenere parti del pub e costruire due nuovi isolati di uffici. Tuttavia, nel marzo di quest’anno, il consiglio ha respinto quei piani.

Justine Hatfield, che gestisce e vive nel pub da 24 anni, ha dichiarato di aver ricevuto la ingiunzione di sfratto entro il 27 ottobre: “È così triste che Cambridge stia per perdere uno dei suoi centri sociali e luoghi di musica più importanti”, ha detto. “Siamo stati benissimo qui”. Ma non tutto è perduto: un appello è stato rivolto all’Ispettorato per la pianificazione del governo. Una decisione è attesa per il prossimo anno.