Il raccolto dell’orto di Meghan Markle non convince del tutto il suo pubblico

Broccoli a maggio e ortaggi splendidi splendenti subito dopo la raccolta? Secondo gli attenti osservatori del web, che non si lasciano sfuggire occasione per mettere tutto in discussione (a volte a torto, a volte a ragione), c’è qualcosa che non va nell’ultimo post pubblicato sulla pagina di As ever, il brand di Meghan Markle che vende confetture, preparati per biscotti e prodotti simili: possibile che non ci sia neanche l’ombra di un po’ di terra su quella verdura?

L’occhio attento del web

“L’ufficioso ispettore qualità del bottino di questa mattina dall’orto“, cita la didascalia del post pubblicato ieri sulla pagina Instagram di As ever, l’azienda della duchessa del Sussex.

Nella foto, Mia – il beagle adottato dalla famiglia semi-reale nel 2022 – tuffa il naso in un’ampia borsa campagnola che mette in bella mostra una serie di prodotti dell’orto: broccoli, peperoni, carote… tutti senza la minima traccia di terra.

L’arguto occhio degli utenti di Internet non si è lasciato sfuggire il dettaglio ed è partito con le polemiche. Reddit, come spesso accade, ha ospitato gli ironici commenti sulla faccenda (anche perché sembra sia disabilitata l’opzione di aggiunta commenti sotto i post di As ever su Instagram).

Fra le osservazioni, c’è chi scrive: “È così brava a coltivare che riesce a far maturare qualsiasi cosa in qualsiasi stagione“. Altri notano: “Ed è tutto perfettamente pulito. È l’unica persona fuori dalla Corn Belt [zona degli Stati Uniti prevalentemente dedicata alla coltura del mais] che raccoglie mais a MAGGIO”; e in effetti sembra che il bottino di Meghan sia poco in linea con il calendario agricolo.

L’ondata di commenti dubbiosi arriva a un mese di distanza dall’impietosa recensione della stampa inglese sui prodotti della linea. Insomma, la collezione As ever sarà anche fatta “con amore”, come il titolo della serie di Meghan (anch’essa non poco criticata), ma il sentimento che arriva dal pubblico sembra essere di altra natura.