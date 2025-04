La stampa inglese distrugge la linea gastronomica di Meghan Markle

Per quanto Meghan Markle si sforzi di trovare una nuova dimensione personale che l’allontani dal collegamento con la casa reale (senza però perdere l’occasione di sottolineare il suo titolo di duchessa del Sussex), i risultati, almeno nella sfera culinaria, non sono dei migliori. A dirlo non siamo (solo) noi, ma soprattutto le testate anglofone – britanniche e non –, che dopo aver distrutto la serie tv dell’attrice californiana ancor prima che debuttasse, si sono lanciate sulla nuova linea di prodotti As ever, logica prosecuzione del programma With Love, Meghan.

L’impietosa classifica del Daily Mail

La reale acquisita continua a portare avanti l’iniziativa commerciale a tema cucina casalinga, un fil rouge che ha scatenato più di una polemica, specialmente intorno alla serie a marchio Netflix “With Love, Meghan”. Sullo schermo la vediamo impegnata ad accogliere ospiti e a preparare piatti semplici ma curati, con particolare enfasi su certi ingredienti.

Tra questi, il suo mix di fiori eduli e la confettura fatta in casa, che ha scatenato una vera e propria guerra fredda con Buckingham Palace. Questi e altri prodotti sono passati dallo schermo all’e-commerce, con la linea As Ever (precedentemente American Riviera Orchard), marchio che punta a trasmettere la stessa raffinata semplicità che Meghan cerca di mettere in luce su Netflix.

Missione non riuscita, evidentemente, date le recensioni poco lusinghiere che leggiamo sulle testate inglesi. Jane Herz, sul Daily Mail, fa una classifica di tutti gli otto prodotti (oggi nove) disponibili sul sito di As Ever, e i complimenti sono davvero pochi. Il grande bocciato della gamma è la tisana all’ibisco, che dalla redazione inglese dicono sappia di “burro cacao”.

Non se la passano meglio le altre tisane, che occupano i successivi posti a salire nella classifica, né tantomeno il mix di petali di cui Meghan abuserebbe nelle puntate della serie: 15 dollari per un barattolo pieno, solo a metà, di fiori giudicati – parafrasiamo – inutili e incapaci di aggiungere alcunché di estetico a un piatto.

Ma diamo un po’ di tregua alla duchessa e saltiamo al prodotto sulla vetta della classifica: a vincere la guerra tra articoli è il preparato per biscotti (anche questi con tanto di petali), giudicato abbastanza facile da usare e dal buon sapore. E la famosa confettura (qui ai lamponi)?

In realtà si tratterebbe più che altro di una spread, una crema spalmabile; e no, anche lei non riceve grande apprezzamento, in particolare per la sua consistenza. Ma per spezzare una lancia a favore della duchessa, la texture fluida è dichiarata nero su bianco sulla descrizione online.