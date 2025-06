Il ristorante L’Imbuto di Cristiano Tomei cambia sede

Hanno chiuso l’Imbuto, l’Imbuto è vivo: parafrasando De Gregori, la creatura di Cristiano Tomei cambia di nuovo pelle, spostandosi dal centro di Lucca alla prima campagna. Uno spostamento di una decina di minuti, ma che lascia presagire un nuovo capitolo nella cucina e nella visione dello chef di origine viareggina.

“Ecco che da oggi, 13 giugno, L’Imbuto trova una nuova sede, lontana dal trambusto cittadino – ma distante appena 10 minuti dal centro della città – immersa nella quiete e nei colori di un antico casolare di campagna. Un luogo che è molto caro ai lucchesi, sulla strada che porta a Pieve Santo Stefano, immerso fra oliveti e vigneti, da questo il nome Vigna Ilaria” racconta Tomei sui social.

Il nuovo imbuto

Siamo alla terza incarnazione del progetto di Tomei. Dopo le prime esperienze nella natìa Viareggio, la sua irrequieta cucina trova una prima sede nel Lu.C.C.A, il Lucca Center of Contemporary Art, dove riscosse successo di pubblico e critica, fino alla stella Michelin ottenuta nel 2014.

Nel 2019 un altro grande passo: l’Imbuto si trasferisce in una sede invidiabile, la limonaia di palazzo Pfanner, struttura tra le mura di Lucca dal fascino riconosciuto anche dal mondo del cinema, che l’ha scelta per girare film indimenticabili come Il Marchese del Grillo o Ritratto di Signora, con Nicole Kidman diretta da Jane Campion.

Nel trasferimento il macaron Michelin non è tornato, ma Tomei non è sembrato curarsene, proseguendo coerentemente con la sua idea di cucina: senza compromessi, ma sempre più orientata ad una dimensione agricola e legata ai territori della sua Toscana.

Una dimensione che esplorerà ancora più approfonditamente nella sua collaborazione con la tenuta Castello del Terriccio, nella campagna pisana, in cui la sua personale visione culinaria si è espressa attraverso i prodotti dell’azienda agricola, nel progetto Terraforte, da poco entrato nella guida Michelin.

Insomma, è evidente come le circostanze conducessero Tomei alla campagna, e lo chef si sia lasciato trasportare volentieri.

Il suo entusiasmo per la nuova avventura è palpabile: “più che di un nuovo inizio si può quindi parlare di una naturale continuazione del viaggio dell’Imbuto, che da oggi vi ospiterà in due belle sale dal sapore rustico ma con dettagli di design contemporaneo, un caminetto per le giornate più fredde, e un giardino curato per le serate fresche, con il sottofondo della notte campestre, per immergersi con tutti i sensi nell’esperienza gastrosensoriale del nostro ristorante. Vi aspettiamo nel nuovo Imbuto!”.

Così ha annunciato su Instagram: in barba alla scaramanzia, il nuovo Imbuto è operativo da venerdì 13 giugno, e dopo l’estate saranno disponibili anche le camere della locanda.