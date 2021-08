Il Rum Demerara della Guyana Francese è una nuova Indicazione Geografica registrata nella Ue

di Dissapore 7 Agosto 2021

C’è una nuova Indicazione Geografica registrata nelle denominazioni dell’Unione europea: è il Rum Demerara proveniente dalla Guyana Francese. L’Indicazione Geografica Demerara Rum è riservata alla bevanda alcolica ottenuta esclusivamente dalla fermentazione e distillazione della melassa o di un substrato a base di canna da zucchero. Viene prodotto nelle seguenti tipologie: Demerara Rum IG; Rum Old Demerara, rum invecchiato minimo due anni; Rum Demerara invecchiato in botte, invecchiato per un minimo di tre anni; Special Reserve Demerara Rum, invecchiato per un minimo di 12 anni; Rum Grand Special Reserve Demerara, invecchiato per un minimo di 25 anni.

La zona di produzione del Demerara Rum IG si estende nella contea della Guyana. L’area è delimitata ad ovest dal fiume Boeraserie e ad est dal fiume Abary. La contea di Demerara si trova sulla costa settentrionale del Sud America, affacciata sull’Oceano Atlantico, appena sopra l’equatore, nella Guyana francese.

I Rum Demerara IG sono prodotti principalmente dalla fermentazione della materia prima a base di canna da zucchero. Attraverso metodi di distillazione specifici, con diverse configurazioni di alambicchi, che possono essere discontinui o continui a colonna, in legno/rame/acciaio, si ricercano profili gustativi decisi per rum dal corpo leggero/medio/intenso. Al gusto sono tipicamente rotondi e morbidi, con il caratteristico sapore di rum e variano dal leggermente amabile al secco, con note gustative che completano il profilo aromatico. Gli aromi devono essere limitati ad un massimo del 2,5% del volume del prodotto finito e il rum deve essere privo di coloranti aggiuntivi.

L’aspetto del Rum è trasparente, con consistenza liquida, densità e viscosità corporea variabili in base all’età. Il colore va dall’incolore per i rum non invecchiati al giallo paglierino chiaro per i rum leggermente invecchiati fino all’ambra/oro e sfumature più intense di rame/bronzo/mogano per i più invecchiati. Il tipico Rum Demerara IG ha una nota dolce derivante dalla canna da zucchero, associata alle delicate note fruttate e floreali che prendono forma nel processo di distillazione e ai sentori dolci e aromatici di noci, spezie, legni, erbe officinali, terra o altri aromi terziari che si sviluppano durante il processo di maturazione.