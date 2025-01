Il Salone del Vermouth torna a febbraio ed è l’esperienza più sabauda che possiate fare

Come già anticipato in occasione del Salone del Vermouth ospitato a Bologna e Firenze lo scorso ottobre, la grande manifestazione sul vino aromatizzato tornerà a Torino l’ultimo weekend di febbraio (sabato 22 e domenica 23). La cornice è quella non indifferente di Palazzo Carignano, luogo simbolo della capitale sabauda e sede del Museo del Risorgimento. A introdurre la due giorni alcolica, una settimana tappezzata di eventi diffusi in tutta la città, pensati per omaggiare e (ri)scoprire il fortificato e le sue mille sfaccettature.

Il programma

Non sappiamo ancora molto del programma dettagliato dell’evento, ancora da definire. Conosciamo però le date e lo sfondo, che sarà quello di Torino, città cardine del vermouth. La due giorni si terrà sabato 22 e domenica 23 febbraio, con apertura porte a mezzogiorno. Lo sfondo è quello di Palazzo Carignano, situato nell’omonima piazza che ospita realtà gastronomiche firma della città (tra cui il Ristorante Del Cambio, sotto i riflettori in questi ultimi giorni). Sarà la seconda edizione del Salone ospitata a Torino, dopo l’inaugurazione dell’evento di febbraio 2024, seguito da una deviazione a Firenze e Bologna lo scorso autunno.

Le redini della manifestazione sono tenute da MT Magazine, che anticipa un weekend, anzi una settimana, tutta dedicata al vermouth, tra menù dedicati, cocktail list e ospiti ancora da annunciare. Non mancheranno le masterclass sul tema e, neanche a dirlo, le degustazioni nelle mani di vari espositori, ognuno con la sua particolare proposta del vino aromatizzato (in rosso, in bianco e in versioni inusuali). I biglietti sono disponibili online a 12 euro fino al 12 febbraio, per poi passare a 15 euro. Se decidete all’ultimo, potete comprare il vostro ticket anche sul posto, fino a esaurimento capienza.