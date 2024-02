Torino capitale del Vermouth: il Salone dal 19 al 25 febbraio

Torino si appresta a diventare a tutti gli effetti capitale del più celebre vino aromatizzato del mondo, apprestandosi ad ospitare il primo “Salone del Vermouth” che si svolgerà al Museo Nazionale del Risorgimento dal 24 al 25 febbraio. L’evento è organizzato da MT Magazine in collaborazione con l’associazione di promozione sociale no profit Eat Bin e l’agenzia di organizzazione eventi To Be, e sarà patrocinato dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino.

Gli espositori

I produttori che sarà possibile degustare all’evento saranno in tutto 21. Tra questi non potevano mancare marchi storici e internazionali che da sempre trainano il settore a livello globale e che per primi hanno creduto nel progetto di questo salone: Antica Formula, Carpano, Mancino Vermouth, Martini & Rossi, Punt e Mes e Vermouth Gran Torino 1861. Ci saranno ovviamente anche realtà locali e legate al territorio come -tra gli altri- Alpestre, Bordiga, Bosca, Cucielo, Doragrossa, Franco Cavallero e Vermouth Il Reale, e sarà possibile degustare tutti i prodotti sia in purezza che in miscelazione.

Gli eventi e il fuori salone

Ad anticipare e ad accompagnare la due giorni, dal 19 al 25 febbraio ci sarà il Fuori Salone del Vermouth, che prenderà luogo nei migliori ristoranti e cocktail bar della città, rispettivamente protagonisti con menu studiati ad hoc per essere abbinati alle referenze di un produttore di Vermouth, e drink list a tema. Il Fuori Salone si svilupperà anche in due luoghi rappresentativi di Torino: il Museo Carpano, situato all’interno di Eataly Lingotto che racconta la storia del Vermouth e il Museo Lavazza.

Il contest

Sarà proprio La Centrale, lo spazio dedicato agli eventi del polo Lavazza, ad ospitare spiterà il Vermouth Contest Special Edition, una serata che vedrà i migliori bartender della città sfidarsi, preparando signature drink davanti a una giuria d’eccezione, composta da esperti del settore e dal pubblico. “Spero, vivamente, che questo Salone possa diventare uno degli appuntamenti della miscelazione italiana a cui non mancare”, è l’augurio di Laura Carello, direttore creativo del Salone e di MT Magazine.

Tutte le informazioni e il programma degli eventi sono disponibili sul sito del Salone del Vermouth.