Il video del tonno che inguaia un ristorante di sushi bolognese (e i rischi del web journalism)

Sulla vetrina dei social le sentenze viaggiano allo stesso passo delle visualizzazioni. Un ristorante di sushi a Bologna, forte della vetta locale su TripAdvisor, ha visto una diminuzione della clientela di addirittura il 40%. La pietra dello scandalo? Un video finito su Instagram.

Lo spazio in vetrina, per così dire, appartiene alla pagina WelcometoBolognina. Le immagini mostrano parte dello staff pulire un tonno nel cortile esterno, direttamente sull’asfalto. “Street food”, si legge nella didascalia del post. “Era da buttare”, si è difeso un portavoce del locale su La Repubblica. Ma la frittata è fatta.

La risposta dei responsabile e la questione web journalism

Il video ha raccolto milioni di visualizzazioni e, come accennato in apertura, altrettante sentenze. Le prenotazioni vengono cancellate, gli affari crollano. Nella frenesia generale finisce di mezzo anche un locale omonimo in quel di Brescia (qualcuno se la ricorda l‘Osteria del Cavolo, ristorante ligure diventato notorio per l’extra di due euro per dividere le trofie? Ecco: all’epoca rimase coinvolto anche un omonimo a Monza).

I responsabili, dicevamo, si sono difesi: “Il tonno che serviamo viene pescato al sud Italia e quindi per arrivare affronta un viaggio sui mezzi dei fornitori” hanno spiegato. “Quella volta, che risale a settembre scorso, al ritiro del prodotto ci siamo resi conto che qualcosa non andava“.

“L’odore era cattivo, occorreva buttare via il tonno. Ma farlo in modo integrale era impossibile, dovevamo sfilacciarlo. Non era mai accaduto”. Insomma: un caso eccezionale con cibo apparentemente inutilizzabile. “Così siamo andati fuori per sciacquarlo, e procedere poi all’interno del locale allo smaltimento in modo più sicuro”. E il video? “I vicini hanno ripreso solo una parte e non si sono preoccupati di chiederci chiarimenti“. Ecco, questo è il punto.

E se fosse davvero stato un tonno da buttare? E se avessero ragione loro? Se si ha il sospetto di un reato si denuncia o si segnala a chi di dovere, e di certo questo non comprende pagine che non aspettano altro di collezionare indignazione. La questione, con le dovute proporzioni, ricorda quella della bambina venuta a mancare dopo il piatto di gnocchi: perché fare il nome del ristorante, quando le indagini devono ancora partire?