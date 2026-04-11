Il video imbarazzante del CEO di McDonald’s: colpa della madre

Il tentativo di Chris Kempczinski di riacquisire credibilità come consumatore dei suoi stessi prodotti è anche peggio, e gli sfottò si sprecano.

Al reparto marketing di McDonald’s avranno ormai capito che mettere il CEO dell’azienda Chris Kempczinski davanti alle telecamere non è una buona idea. Il video in cui, con algido entusiasmo corporate, tesseva le lodi del nuovo Big Arch definendolo un “prodotto” per poi proseguire ad addentarlo con malcelato disgusto, è stato giustamente massacrato dagli sfottò, e la performance non ha convinto nessuno, contribuendo alla tiepida accoglienza riservata a un panino che avrebbe dovuto essere l’erede del Big Mac e che invece verrà, con ogni probabilità, dimenticato.

A Kempczinski questa figuraccia non deve essere proprio andata giù e, nel tentativo di risollevare la sua immagine troppo salutista e impostata per avere qualsiasi credibilità per un fast food, si è prodotto in una delle proverbiali pezze peggiori del buco, con un video in cui dimostra anche più disagio per poi incolpare la madre per il suo imbarazzo rispetto al cibo della sua azienda.

Il nugget peggio del burger

Recentemente, nel tentativo di rimediare e rispondere alle critiche, Kempczinski ha rilasciato un’intervista al Wall Street Journal in cui ha cercato di spiegare le ragioni della sua goffaggine in un’operazione apparentemente semplice come mordere un hamburger. Durante la conversazione con il giornalista Tim Higgins, il CEO ha attribuito la colpa alla rigida educazione ricevuta da bambino: “la colpa è tutta di mia madre perché mi diceva: ‘Non parlare con la bocca piena’”. Continuando a scherzare sull’accaduto, ha aggiunto: “E penso che, probabilmente in quel caso, avrei dovuto semplicemente dire: ‘Sai cosa? Al diavolo. Parlerò con la bocca piena’”.

Una relazione madre figlio degna di una puntata di “Sensualità a corte” insomma, che ha sortito l’effetto di un eccessiva affettazione di buone maniere, ma Kempczinski non si è dato per vinto, provando ad apparire più disinvolto usando un “prodotto” più a misura di morso educato come un un Chicken McNugget, e proprio durante l’intervista. “Non vedo l’ora di dargli un bel morso”, ha esordito il CEO, prima di far di nuovo cadere il gelo in studio, e rinfocolare le prese in giro sulla rete.

La reazione del pubblico su Instagram e TikTok è stata infatti immediata e tutt’altro che benevola: “il morso al nugget è stato peggiore di quello al burger” ha commentato qualcuno, mentre un altro ha osservato amaramente che “sembra ancora che non voglia mangiare i suoi stessi ‘prodotti’“. Su TikTok, qualcuno si è chiesto perché vederlo mangiare sembri così “doloroso” e altri hanno sentenziato che questa mossa di “damage control non sta funzionando”. Persino i suoi figli si sono accorti del disastro mediatico: lo stesso CEO ha raccontato di aver ricevuto una chiamata da uno di loro che gli ha detto: “Papà, sei diventato virale e non in senso buono”.

Nonostante queste difficoltà comunicative, sembra che la gestione di Kempczinski stia comunque premiando l’azienda dal punto di vista finanziario, dato che le azioni di McDonald’s sono cresciute di circa il 3% nell’ultimo anno. Forse i consumatori preferiscono i panini alle doti recitative del capo.