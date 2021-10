Illycaffè testa l’agricoltura rigenerativa per contrastare il climate change

Illycaffè ha portato in Guatemala e Etiopia un nuovo modello di agricoltura che assorbe il carbonio dall'aria e lo converte in materia organica per il suolo.

di Marco Locatelli 29 Ottobre 2021

Entro il 2050 il riscaldamento globale potrebbe rendere aride molte delle aree oggi coltivate nel mondo, caffè compreso. Per questo è importante agire di anticipo. E così illycaffè ha dato il via al progetto “agricoltura rigenerativa” in Etiopia e Guatemala.

Si tratta di un modello innovativo di agricoltura che assorbe il carbonio dall’aria e lo converte in materia organica per il suolo. “E’ un cambio di modello socioeconomico – spiega Andrea Illy, presidente della illycaffè – il modello che estrae risorse dal pianeta senza ripristinarle producendo anche una montagna di residui, scarti, ruderi, rottami che si accumulano nell’ambiente, è passato, e i limiti della crescita sono superati quasi tutti”.

“Lo stiamo facendo in particolare in Etiopia – prosegue Illy – mentre in Guatemala accusiamo un ritardo perché dopo la prima semina, guarda caso, un uragano ha causato una devastazione”.

Importante anche il ruolo della Rigenerative Society Foundation “che tende a creare un movimento di imprese che inizino questo percorso rigenerativo […] la politica serve a innescare un processo ma la differenza la fa la società, le imprese che da sole collettivamente hanno massa critica per poter cambiare, per investire, per scegliere tecnologie, la Foundation servirà a trasferire conoscenza a chi vorrà seguire l’esempio […] Riscontro sempre e sempre di più sensibilità su questo tema. Dal disinteresse del passato, se non scetticismo/contrarietà, ora sono tutti consapevoli che lo devono fare”.