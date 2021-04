In America hanno fatto il LasagnaMac, ed è proprio quello che temi

Un ibrido spaventoso, un piatto pronto surgelato che mette insieme due ricette già di per sé discutibili, un incubo per i puristi: per fortuna che il LasagnaMac lo fanno solo in America, e anche così rischia di far venire l’infarto a più di un connazionale, solo a sentirne parlare. Perché si tratta proprio di quello che temiamo: l’unione di lasagna e mac ‘n cheese. Stouffer’s, marchio di cibi surgelati della galassia Nestlè, vanta tra i proprio prodotti preferiti questi due primi tipicamente italiani: perché non metterli insieme, allora?

La lasagna, beh la conosciamo tutti, anche se non giureremmo che quella surgelata del produttore americano sia proprio uguale a quella della nonna. Mac & cheese, invece, è già una di quelle cose che ci fanno drizzare i capelli, a noi popolo di gastrofissati e soprattutto sensibili sulle ricette di pasta: è un piatto di maccheroncini e formaggi fusi, ripassato in forno. Immaginatevi l’unione dei due, a strati alternati. Purtroppo per loro, anche molti americani che già non vedono l’ora, dovranno solo immaginarlo: perché si tratta di una vendita promozionale limitata alla sola estate 2021 e ai soli “fortunati” che potranno avervi accesso, con le modalità che saranno rese note a mezzo social. Insomma un’operazione di marketing, un modo per far parlare di sé: scopo raggiunto.

[Fonte: Forbes]