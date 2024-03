In Australia è stato trovato un mirtillo gigantesco, che ha battuto ogni Record

Un mega mirtillo grande come una pallina da ping pong è stato trovato in Australia e sì, esiste un Guinness World Record anche per questo.

Venti virgola quattro grammi: tanto pesava il gigantesco mirtillo raccolto in Australia, capace di conquistare il Guinness World Record. Perché sì, c’è Guinness World Record anche per il mirtillo più grande del mondo. Come per tutto, più o meno.

Il mirtillo da venti grammi, trovato da un agricoltore australiano, è – per intenderci – grosso più o meno come una pallina da ping pong (il diametro è di circa 4 centimetri), ed è stato raccolto a novembre e riposto in congelatore da allora, per essere sottoposto all’esame per l’ottenimento del Record. Il peso del gigante dei mirtilli può sembrare cosa da poco, ma la verità è che si tratta di un parametro circa settanta volte superiore alla media, e che batte il precedente Guinness World Record non di poco: il mirtillo che deteneva il titolo prima di questo pesava infatti 16,2 grammi ed era stato trovato sempre in Australia, terra che evidentemente ha una certa familiarità con i super frutti.

Chi l’ha prodotto

Il mega mirtillo è certamente un frutto della natura, e la sua stazza fuori norma è forse dovuta ai cambiamenti climatici, o a una cura particolare avuta nel trattare la pianta. La verità però è che l’uomo ci ha messo lo zampino, dando una piccola (lecita) spintarella alla natura. Il mirtillo di venti grammi, infatti, è stato prodotto da Costa Group, principale player mondiale australiano del mirtillo, che da anni seleziona le varietà capaci di soddisfare la richiesta dei consumatori di bacche più grandi.

Il mirtillo da Record appartiene alla varietà Eterna, che produce costantemente frutti molto grossi, anche se – a detta degli agricoltori che lavorano queste terre nel nord del New South Wales, dove è stato trovato il frutto – il raccolto di quest’anno è stato realmente eccezionale.

“La varietà Eterna ha un sapore davvero eccezionale e frutti sempre grandi. Quando abbiamo raccolto questa, c’erano probabilmente altre venti bacche di dimensioni simili”, ha detto Brad Hocking, uno degli agricoltori della fattoria che ha conquistato il Record. “Questo è davvero un frutto delizioso – ha assicurato. Anche se il frutto è grande, non c’è assolutamente alcun compromesso sulla qualità o sul sapore, come ci si aspetterebbe quando si sviluppa una varietà di mirtillo premium”.