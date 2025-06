In California sono arrivate tre stelle Michelin da record, con i complimenti di Ferran Adrià

Due tre stelle, e ci scuserete il gioco di parole. Siamo in California, dove nelle ultime ore è stata annunciata la Guida Michelin 2025, e nel mondo gastronomico (e non solo: tale il potere della guida gommata) rimbalzano i nomi di Providence e Somni, i due nuovi ristoranti a tre stelle di questo angolo di mondo.

Il primo ha seguito la più o meno consueta scalata dai macaron gemelli al terzo, il secondo – e citiamo gli stessi ispettori in Rosso – è “una novità assoluta”. Un salto che ha fatto piovere congratulazioni un po’ da ogni dove, compreso dalle labbra (o dalle dita, come vedremo) di un certo Ferran Adrià.

Le congratulazioni di Ferran Adrià

Il messaggio giunge direttamente dalla vetrina dei social. “Da ElBullifoundation vogliamo congratularci con Aitor Zabala per il riconoscimento straordinario”, si legge su Instagram (opportunamente tradotto dal spagnolo per la vostra comodità). “Tre stelle Michelin assegnate al suo ristorante Somni a Los Angeles, appena un anno dopo l’apertura”.

Trattasi di risultato storico, continua Adrià (o il suo social media manager, insomma); e in più di un senso: Zabala è di fatto il primo spagnolo ad aver raggiunto il gradino più alto dell’Olimpo gommato al di fuori della terra natìa. “Questa pietra miliare riflette la sua eccellenza, il suo rigore e la sua visione unica della gastronomia” conclude il post.

La Guida Michelin non è una gara, né una classifica (per quello c’è la 50 Best); e dunque parlare di “vincitori” e “vinti” è piuttosto fuori luogo. Pareva doveroso sottolineare il caso del Somni – tanto per il traguardo in sé che per i complimenti di Adrià -; ma è altrettanto doveroso parlare degli altri premiati dalla Rossa.

Un’occhiata ai numeri, dunque. Due tre stelle, come accennato, seguiti da due nuovi ristoranti con due stelle (Enclos di Sonoma e Kiln di San Francisco) e cinque nuove insegne che festeggiano il primo, storico macaron. Un ultimo paragrafo per le Stelle Verdi: la California ne vanta diciassette (due i ristoranti premiati quest’anno), il che la rende lo stato numero uno in America.