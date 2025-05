In Cina c’è un’azienda che promette bonus in busta paga per chi dimagrisce

Un'azienda che produce magneti in quel di Chengu, Cina, ha promesso ed elargito bonus in busta paga per chi perde chili. Ma cosa c'è sotto?

Tredicesima, quattordicesima e premio peso: capita in Cina, e più precisamente pesso la Chengdu Galaxy Magnet Co., azienda specializzata nella produzione di magneti con sede in quel di – l’avrete intuito – Chengdu. E l’idea è piuttosto semplice: un premio in busta paga per chi perde peso. Ma se poi i chili ritornano?

I piani alti hanno pensato anche a questo – il premio svanisce. Vale la pena sottolineare, a onor di precisione, che l’iniziativa è di fatto rivolta ai soli dipendenti considerati in sovrappeso o obesi, e che lo sono secondo parametri in realtà più severi di quelli di casa Oms. Numeri alla mano, occorre un Indice di Massa Corporea (BMI) superiore a 24 per prendere parte al premio.

Tutto fuorché un caso isolato

Il premio, dicevamo, è da considerarsi come un bonus in denaro determinato sulla base dei chili persi e del livello di “difficoltà” (ossia, tanto per intenderci, una sorta di media tra il livello di partenza e l’obiettivo dichiarato). E badate bene – c’è già chi ha fatto cassa, tant’è che a oggi l’azienda ha già distribuito premi per circa 24 mila euro in tutto. E i dipendenti, per di più coinvolti in corsi di fitness opzionali, sembrano dirsi motivati. Ma che c’è sotto?

Sotto c’è il nervo di una crisi chiamata obesità, che in Cina tende a livelli sempre più preccupanti. Largo ai numeri, ancora: il Paese del Dragone conta oltre 400 milioni di adulti in condizione di sovrappeso o obesi, dato che le vale il primo posto al mondo in questa infelice classifica. E negli ultimi decenni la situazione è precipitata.

Stando ai numeri riportati dal Corriere nel 1982 il tasso di obesità tra bambini e adolescenti di età compresa tra i 7 e i 17 anni era dello 0,2%. Una manciata di anni più tardi, nel 2018, i tassi di sovrappeso e obesità si sono rispettivamente fissati all’11,1 per cento e al 7,9 per cento. E le proiezioni per il futuro non sono affatto rosee: entro il 2030 il 70,5 per cento degli adulti e il 31,8 per cento dei bambini potrebbe essere obeso, spiegano le stime ufficiali da Pechino.

Pensare che la Cina sia sola ad affrontare il problema significa peccare di ingenuità. Anche la virtuosissima Italia, dove tutti sono convinti di mangiare bene e che numeri come quelli appena visti appartengano a terre lontane, la crisi è viva: nel Bel Paese il numero di obesi aumenta ogni anno (del 40% in vent’anni), e anche nei bambini – tant’è che indossiamo la maglia nera in Europa per l’obesità infantile.