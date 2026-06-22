In Cina producono foie gras che costa 10 volte meno di quello francese

Negli ultimi dieci anni, in Cina, il foie gras è passato dall’essere una prelibatezza di lusso a un prodotto popolare e abbastanza accessibile: si aggiunge a tocchetti al riso fritto, oppure si immergono le fettine di foie gras crudo nel brodo caldo; esistono anche dessert congelati a forma di ciliegia o rosa, a base di foie gras marinato nel vino rosso e nella salsa ai mirtilli.

La passione dei consumatori cinesi per il foie gras è così importante che alcuni operatori del settore ritengono che la Cina possa diventare presto il primo produttore mondiale, forse già quest’anno o il prossimo. Esistono inoltre stime finora non pubblicate, ottenute dall’agenzia Reuters, preparate dacinque analisti cinesi del settore, secondo cui la produzione di foie gras in Cina potrebbe aver raggiunto le 14.000 tonnellate nel 2025.

I produttori locali stanno facendo affari d’oro; secondo quanto riportato da Reuters, l’azienda di allevamento di oche e anatre di Li Fengshan, la Changhao Biotechnology, ha prodotto 300 tonnellate di foie gras l’anno scorso e prevede di aumentare la produzione a 500 tonnellate quest’anno. Quella di Fengshan è considerata un’azienda di medie dimensioni eppure, per confronto, il produttore francese medio ne realizza circa 10 tonnellate all’anno. La Francia, attualmente leader mondiale, ha ultimamente registrato un calo del 3%, attestandosi a 15.044 tonnellate lo scorso anno.

Quando arriverà il foie gras cinese in Europa

Il mercato estero è ancora abbastanza limitato: solo il 5% del foie gras prodotto finisce oltre i confini cinesi, anche a causa delle limitazioni doganali dello stesso Stato cinese. Le regole imposte dalle autorità doganali cinesi richiedono agli allevatori di dimostrare l’assenza di circa 300 sostanze chimiche nel pollame dopo le vaccinazioni.

Ma il solo Fengshan ha esportato, nel 2025, 6.000 lattine a Dubai e non ci vorrà molto perché questi prodotti a basso costo invadano anche il mercato europeo. Infatti, una porzione di foie gras cinese al ristorante costa in media 4 euro, contro i 40 di quello francese.

Al momento esistono alcuni accordi di esportazione con specifiche aziende. Ad esempio, la Jilin Zhengfang Agriculture & Animal Husbandry, il maggiore produttore cinese di foie gras d’anatra con 1.500 tonnellate annue, si sta preparando a esportare nel Sud-est asiatico e in Europa quest’anno, secondo le dichiarazione del direttore generale Min Wei.

Tuttavia, molto foie gras cinese sta probabilmente già circolando attraverso il contrabbando, “ripulito” tramite il mercato di Hong Kong. Sempre secondo fonti anonime citate da Reuters, questo contrabbando riguarderebbe circa 10 tonnellate al mese.

Come se la passano gli animali

Il foie gras è già al centro di molte polemiche riguardo al benessere animale. Quello che nota Reuters, nella sua intervista al produttore cinese di foie gras, è che i fegati delle oche e delle anatre cinesi sono molto più grandi: 1 kg quelli d’anatra, fino a 2,9 kg quelli d’oca, pesi due o tre volte superiori a quelli dei fegati che si trovano nel Sud-Ovest francese.

il motivo di questa grandezza risiederebbe nel fatto che l’alimentazione forzata è fatta con maggiore intensità grazie a delle norme sul lavoro diverse da quelle europee. L’alimentazione forzata, negli allevamenti cinesi, viene somministrata da lavoratori che operano praticamente senza sosta e che si occupano ciascuno di 400 oche, dalla nascita alla macellazione, nutrendole sei volte al giorno per gli ultimi 10 giorni di vita (la vita di questi animali dura circa 100 giorni). In Francia nessuno riesce a mantenere questi turni lavorativi.

Li ha addirittura detto a Reuters di essere in trattativa con aziende di robotica per sviluppare macchinari in grado di gestire il programma di alimentazione intensiva meglio degli esseri umani.