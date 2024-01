In Europa si bevono meno alcolici, ma non in Italia: noi beviamo di più

Buone notizie: secondo l'OMS in Europa beviamo meno alcolici, ma non in tutti i paesi. E indovinate dove sta l'Italia? Esatto, fra i paesi dove si beve invece di più

Dall’OMS arrivano buone notizie: in Europa consumiamo meno alcolici. Tuttavia è innegabile che alcuni paesi bevano più di altri. E se molti hanno ridotto il loro consumo di alcolici, ecco che ci sono anche alcuni paesi che lo hanno aumentato. E indovinate dove si trova l’Italia? Esatto, proprio così: nello schieramento dei paesi dove si beve di più.

In Europa beviamo di meno, ma non in Italia

L’OMS ha esaminato i dati relativi al consumo di alcolici nell’UE fra il 2010 e il 2020 e ha scoperto che il consumo di alcol in Europa è diminuito di 0,5 litri. Però non in tutti paesi: ce ne sono alcuni nei quali si è registrato un aumento del consumo di alcolici.

In generale, negli ultimi quattro decenni il consumo di alcol pro capite è diminuito di 2,9 litri, passando dai 12,7 litri del 1980 ai 9,8 litri del 2020, con una riduzione del 23%. La tendenza alla decrescita, però, è stata maggiore fra il 1980 e il 2000, riducendosi poi nei due decenni successivi.

La cosa buffa è che, nonostante questo calo, secondo l’OMS l’Europa continua a detenere il primato del più alto livello di consumo di alcol pro capite del mondo. I dati hanno mostrato che nel 2020 il consumo annuo di alcol variava dagli 1,2 litri in Turchia ai 12,1 litri in Lettonia.

In Germania si è registrato il maggior consumo di alcol, con 10,6 litri, seguita dalla Francia con 10,4 litri, dalla Spagna con 7,8 litri e dall’Italia con 7,7 litri. Anche se non fa ormai più parte dell’UE, ecco che il Regno Unito si è fermato a quota 9,7 litri.

Andando a vedere i dati, fra il 2010 e il 2020, il consumo di alcol è diminuito in 25 paesi, aumentando però in altri 11. A quanto pare Irlanda e Lituania hanno registrato il calo più elevato, -2,1 litri, seguiti poi dal calo di Spagna e Grecia, -2 litri.

Cali anche superiori a -1,5 litri in Olanda, Francia, Cipro e Finlandia, mentre un calo fra -1 litro e -1,5 litri si è registrato in Serbia, Belgio, Croazia, Danimarca, Svizzera e Germania.

Per quanto riguarda, invece, l’aumento dei consumi, la Lettonia è in pole position, con un incremento del consumo di 2,3 litri. Aumenti anche per la Bulgaria, con 1,4 litri, Malta, 1,1 litri, Romania e Polonia con 1 litro e più di 0,5 litri in Italia, Norvegia e Islanda.

Il calo maggiore, invece, c’è stato in Grecia, con -24,1%, seguito dal -20,9% dell’Olanda, dal -20,4% della Spagna e dal -20% della Turchia. Un -15% è stato anche registrato in Irlanda, Serbia, Lituania, Filandia, Francia e Cipro.