In Francia i supermercati sostengono i viticoltori con una linea di vini solidali

Bag in box da 3L a prezzo fisso e maggiore remunerazione per i produttori: così la grande distribuzione francese sostiene i vignaioli in crisi.

La crisi nel comparto vitivinicolo non risparmia nemmeno la Francia. Nonostante oltralpe il mercato goda di ben altra solidità rispetto al nostro, è pur sempre la prima nazione al mondo come valore di produzione, le criticità di questo periodo storico sono riuscite a metterlo in difficoltà. Le ragioni sono tristemente note: rincari e conseguenti aumenti dei costi di produzione, diminuzione dei consumi per cambiamento delle abitudini e ridotto potere d’acquisto, cantine piene di prodotto invenduto.

In tutto questo c’è chi ha deciso di intervenire concretamente a sostegno dei produttori: è il gigante della GDO E. Leclerc, catena da quasi 600 supermercati, che ha lanciato la linea “sosteniamo i nostri agricoltori” all’ultimo Salone dell’Agricoltura di Parigi.

La gamma di vini solidali

“Soutenons nos vignerons” è un progetto in collaborazione col gruppo Les Grands Chais de France, e proporrà ai clienti vini di 5 AOP (Appelation d’Origine Protégée, la nostra DOP): Bergerac, Bordeaux, Buzet, Côtes-du-Rhône e Corbières, in un conveniente formato da 3 litri in bag in box.

Disponibili nei supermercati della catena da aprile 2025, verranno venduti al pubblico al prezzo “politico” di 11,95€, di cui 4,53 saranno il ricavo dei produttori, una remunerazione superiore del 20% rispetto alla media attuale del mercato.