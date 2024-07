In Francia sta per aprire il ristorante più grande del mondo, con 3300 posti: ecco cosa si mangerà e a chi sarà dedicato

Il ristorante più grande al mondo resterà aperto dal 26 di luglio all'11 di agosto, in Francia: diamoci un'occhiata.

Più di tremila posti, sì, ma se pensate che sia possibile presentarsi senza avere prenotato vi sbagliate di grosso (anche e soprattutto perché prenotare, a onore del vero, non è possibile). Il ristorante più grande al mondo sta per essere inaugurato, ma rimarrà aperto solamente dal 26 di luglio all’11 di agosto. No, niente pop-up: si tratta della “mensa” del villaggio olimpico.

D’altronde le Olimpiadi di Parigi sono ormai dietro l’angolo, ad appena una manciata di giorni di distanza, ed è quindi cosa buona e giusta assicurarsi che gli atleti abbiano di che riempirsi lo stomaco: la sala ristorazione è stata allestita in una ex centrale elettrica che si allunga per oltre 200 metri all’interno del più vasto impianto olimpico, con sei diverse sale da pranzo. Ma cosa prevede il menu?

Cosa mangeranno gli atleti delle Olimpiadi?

Charles Guilloy e Stéphane Chicheri, chef responsabili, hanno messo a punto un menu composto da 500 piatti diversi che sia attento alla sicurezza, alla salute (mica possiamo correre i centro metri con il mal di stomaco, no?) e all’ambiente: numeri alla mano, circa la metà dei cinquanta piatti disponibili ogni giorno saranno vegetariani.

“Uno dei maggiori impegni di Parigi 2024 è stato quello di offrire pasti vegetariani al fine di dimezzare in media l’impronta di carbonio di ogni pasto” ha spiegato Gregoire Bechu, responsabile dell’alimentazione sostenibile presso il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici. Attenzione, però: il menu non si limita a melanzane grigliate, falafel di barbabietola rossa, hot dog vegetariani e muesli di quinoa.

“Ci siamo permessi di mettere la gastronomia francese al primo posto” ha spiegato Tony Estanguet, ​​capo organizzatore dei Giochi, “affinché gli atleti curiosi di tutto il mondo possano provare l’eccellenza culinaria francese”. Tradotto in soldoni: il comitato di organizzazione ha assunto diversi chef stellati come consulenti anche e soprattutto con l’idea di promuovere il cibo francese.

Esiste anche una lista nera di cibi messi al bando, a onore del vero. Ve ne parlammo già un mese fa circa: niente foie gras, in forma di eloquente protesta al controverso metodo di produzione; niente avocado, nel rispetto delle linee di attenzione alla sostenibilità che hanno definito l’intera proposta gastronomica; e infine niente patatine fritte. Questione di linea, dite voi? No, non proprio.

Le patatine fritte sono troppo rischiose, spiegano dal comitato, “a causa dei rischi di incendio legati alle friggitrici”. Nulla di male nel presentarsi con un po’ di panzetta: l’importante è non dare fuoco al ristorante più grande al mondo.