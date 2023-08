In Germania i procioni appassionati di birra stanno diventando un problema

di Luca Venturino 21 Agosto 2023

Ma quale costo della vita salito alle stelle, ma che cambiamento climatico o riscaldamento globale o come diamine si chiama – i problemi sono altri. Chiedetelo ai nostri amici un po’ più a nord: la Germania è attualmente alle prese con una sorta di invasione di procioni particolarmente appassionati di birra. Il che naturalmente non significa che rischiate di trovarli, tutti pelosi e con la tipica mascherina sugli occhi, ai festival di birra artigianale con la maglietta di un birrificio uzbeko fallito da almeno un paio di decenni mentre tentano di rimorchiare le presenti spiegando loro la differenza tra una lager e una IPA, no, tutt’altro – i nostri protagonisti sono semplicemente procioni a cui piace bere birra. E come biasimarli?

La Germania contro i procioni amanti della birra

Scherzi a parte, si tratta – stando a quanto riportato dai media internazionali – di un gran bel disagio. I rapporti parlano di “danni per decine di migliaia di euro”, con il The Telegraph che racconta di alcuni proprietari di case che si sono trovati a dovere saldare dei conti e affrontare delle riparazioni per un valore di oltre novemila euro – cifre che, lo ammettiamo, in un certo senso tolgono il “comico” e lasciano solamente il “tragico”.

Stando a quanto lasciato trapelare e a quanto raccontato dai diretti interessati dalle scorribande alcoliche, i procioni sono soliti fare irruzione attraverso le finestre o le porte lasciate aperte, fare man bassa di cibo, birra e altre bevande alcoliche e nel frattempo “vandalizzare” (lo mettiamo tra virgolette perché è un verbo che solitamente si accosta alle azioni dell’essere umano: un po’ strano usarlo per un animale) le proprietà, arrivando anche ad attaccare – e nei casi più gravi addirittura uccidere e consumare – gli animali domestici.

Interrogato sulla questione, Berthold Langenhorst dell’associazione ambientalista Nature and Biodiversity Conservation Union, (NABU) ha affermato che “i procioni sono divertenti e intelligenti… e hanno un gusto per la birra“. Ha spiegato che gli animali hanno capito come rovesciare le bottiglie di alcolici dimenticate o abbandonate per ottenere la bevanda all’interno.

Numeri alla mano, si stima che nella sola Berlino vivano circa un migliaio di procioni; mentre nel 2022 la National Hunting Association (DJV) ha riportato l’abbattimento di 200 mila esemplari nel tentativo di riportare sotto controllo la popolazione.

Frederik Thoelen di Natuurhulpcentrum, un ente di beneficenza belga per la conservazione e la protezione ambientale, ha dichiarato al Times: “Dieci anni fa ricevevamo occasionalmente un rapporto, ma spesso riguardava animali fuggiti da persone che tenevano illegalmente un procione come animale domestico. Ora ci sono molte più segnalazioni, e si tratta di procioni selvatici”.