In Giappone arriva la maionese da bere: la provereste?

Lanciata da una catena di negozi in Giappone, la mayonese da bere sorprende tutti, ma non piace a nessuno.

Gli appassionati di Giappone sanno bene che nel paese del Sol Levante non è difficile incappare in cibi sorprendentemente buoni in luoghi totalmente inaspettati. Se in ristoranti, trattorie, bancarelle o mercati può sembrare normale farsi conquistare dal cibo locale, i viaggiatori più smaliziati sanno che in terra nipponica i tesori gastronomici si nascondono dappertutto, in angoli più nascosti come macchinette e distributori automatici, o i “konbini” i convenience store in cui panini, onigiri e snack vari valgono il viaggio.

Ecco, forse questo primato rischia di cadere, a causa dell’idea non proprio geniale di una di queste catene di supermercatini, Lawson: una bevanda a base di mayonese, o una mayonese da bere, scegliete voi.

La Nomu Mayo

Se una volta si andava da Lawson per gli ottimi melonpan o per ritirare i biglietti per il museo dello Studio Ghibli comprati online, ora i più avventurosi possono accaparrarsi uno dei prodotti alimentari più controversi della storia recente, secondo solo alla carbonara in lattina. 198 yen (poco meno di un euro e venticinque) per un bricchetto da 20cl di questa Nomu Mayo che, stando ai primi responsi, sembra sapere proprio di mayonese, e che sia un bene o un male è ancora da stabilire.

L’internet si è ovviamente scatenato per quella che sembra, oggettivamente, la risposta sbagliata a una domanda mai posta. C’è molta curiosità, altrettanta repulsione e chi, magari dando un’occhiata alla lista degli ingredienti che include derivati del latte, aroma mayonese e uova, prevede una sorta di zabaione salato.

Tempo qualche giorno e le prime recensioni sono arrivate, e sono esattamente come ve le aspettavate: “sa di mayonese diluita con l’aceto”, “sa di uovo fermentato”, e le espressioni disgustate non mentono. Non sappiamo cosa avessero in mente allo sviluppo prodotti di Lawson, ma qualsiasi fosse il loro obiettivo, non è stato raggiunto. E voi siete abbastanza spericolati da assaggiarla?